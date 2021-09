Con un acto en Tribunales, familiares y amigos del policía Arshak Karhanyan pidieron por su aparición

“Hola ma, ¿sabés qué quiero comer? Khinkali. ¿Preparás y yo te doy plata?”, le preguntó Arshak Karhanyan a su mamá Vardush aquel fin de semana de 2019. Fue el último contacto que tuvo con su familia el policía de la Ciudad de Buenos Aires al que se lo vio por última vez cerca de las dos de la tarde del domingo 24 de febrero de ese año, de acuerdo al registro de una cámara de seguridad de un supermercado porteño en la esquina de Rivadavia y Paysandú.

Desde ese día pasaron más de dos años y medio en los que surgió una investigación plagada de irregularidades y con pruebas que sitúan las principales sospechas en la Policía de la Ciudad. Este jueves, los familiares del joven que hoy tendría 29 años hicieron un acto en Tribunales para pedirle a la Cámara de Casación que saque la causa de la Justicia ordinaria de la Ciudad y que se la de a la Justicia Federal bajo la carátula de Desaparición Forzada de Persona.

Piden que se investigue como desaparición forzada el caso del policía Arshak Karhanyan

Karhanyan desapareció en plena democracia. Integraba la fuerza policial y estudiaba ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Lo último que se pudo reconstruir es que antes de su desaparición estuvo 40 minutos en la vereda de su departamento hablando con Leonel Herba, uno de sus compañeros de la Policía que está apuntado como el principal sospechoso.

Hace unos días, el diario Página/12 dio a conocer un audio que está incorporado en el expediente desde hace al menos dos años, pero que para la interpretación del juez Alberto Baños, a cargo del expediente, no dice mucho.

“Vos seguí con el teléfono, seguí hueveando, seguí, seguí eh, haciendo no sé, desaparecer gente (…) El que está acá en orsai porque desapareció una persona y sos el principal sospechoso, sos vos. A mí la justicia no me tiene del forro del culo, yo no estoy a punto de perder el trabajo, yo no le cagué la vida a nadie como vos hiciste y no le cago la vida a nadie (…) Hasta te cubrí con la fiscalía y omití un montón de cosas que sabía para no seguir ensuciándote ni embarrándote”, dice el audio en cuestión.

Desconcierto e intriga a dos años de la misteriosa desaparición de un policía porteño

En ese audio, Jazmín Soto le habla a Herba, su pareja. El fragmento es tomado por la familia del policía desaparecido como una de las pruebas principales que alimentan la teoría de la desaparición forzada.



Las irregularidades de la causa por la desaparición de Arshak Karhanyan

La causa judicial tuvo serias irregularidades desde un principio. Es que según cuenta la madre de Arshak, estuvo tres días insistiendo para que le tomen la denuncia en la Comisaría 7B, donde trabajaba. Los familiares también estuvieron siete meses insistiendo para que los dejen acceder como querellantes a la causa. Y eso no es todo.

“Cuando todo empezó, el fiscal Santiago Vismara le entregó a la Policía un teléfono que funcionaba, y el área de Cibercrimen se encargó de borrar cualquier tipo de rastro. Se lo marcamos al fiscal y al juez, nos preguntamos cómo puede ser que algo que hacen habitualmente haya terminado así. La junta de peritos determinó que no se respetaron las buenas prácticas de la tarea”, dijo Julieta Cisneros, una de las abogadas querellantes. El celular del que habla es el de Arshak, ese que aquel domingo dejó en su casa cuando salió. Llamativamente, la misma suerte corrió el teléfono de Herba.

"Vos seguí con el teléfono, seguí eh, haciendo no sé, desaparecer gente", el audio que más compromete al policía sospechado.

Durante el acto en la calle Talcahuano, la letrada también recordó que “en su momento, el fiscal pidió un rastrillaje en un predio de ocho hectáreas cercano al lugar donde se lo vio por última vez. Ahí la Policía mandí un perro y dos policías”. Y añadió: “Hace un año le pedimos que lo vuelva a hacer: se necesitaron 200 personas, diez perros, dos fuerzas y la ayuda del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, con más de 12 horas de trabajo”.

Del acto que se realizó este jueves, también participó Juan Kassargian, el otro abogado querellante. “La última persona con la que tuvo contacto Arshak es un policía que creemos que le dio una orden. Quienes borraron los teléfonos suyos y del principal sospechoso son policías. Hay una mujer despechada que le señala a ese sospechoso que él hace desaparecer a personas. Me parece que no hay nada más que hablar, la justicia no desconoce esto que digo, pero el tema es cómo lo interpreta”, expresó.

Desaparición forzada del policía

El hecho de que las sospechas estén sobre un integrante de una fuerza de seguridad del Estado y que alrededor de esa persona se manifiesten claras maniobras de encubrimiento por parte de la propia fuerza hace que la querella impulse el pedido para que la investigación sea caratulada como desaparición forzada. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también pidió ser parte de la querella y que el caso pase al Fuero Federal.

Un celular en blanco, otro misterio en la desaparición de un perito del caso Nisman

“Nosotros recibimos a la familia y desde el primer momento, pusimos a disposición todas las pruebas y toda la documentación en la Fiscalía y en el Juzgado. Hay que leer el expediente, no hay que politizar este tema”, se excusó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. “Si uno se mete en el expediente se puede dar cuenta que se trabajó de manera trasparente. La Policía de la Ciudad es una de las principales fuerzas que investiga el hecho, con lo cual insisto que se está utilizando políticamente un tema que nos preocupa y que es prioridad”, agregó.

La causa ahora está en manos de la Cámara de Casación porteña, que debe revisar el expediente y determinar si las pruebas arrojan dudas sobre la responsabilidad de la fuerza. En ese caso, la causa deberá pasar a los tribunales de Comodoro Py, como pretende la familia y el gobierno nacional.

Alberto Fernández y la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan

El hecho comenzó a tomar notoriedad en las últimas semanas, principalmente a raíz de que el presidente Alberto Fernández recibió a los familiares de Arshak en la Casa Rosada y ordenó que se suba a $5 millones la recompensa para quien aporte datos sobre su paradero.

Frederic cuestionó a la Policía Metropolitana por la desaparición de Karhanyan: "Es todo muy sospechoso"



Además, después del acto en Tribunales, el mandatario participó de un encuentro con integrantes de la comunidad armenia que están atrás del caso. Ahí, Fernández dijo: “El modo en el que avanzó la investigación no es lo único que nos preocupa. También asombra el silencio que durante dos años y medio hizo que los argentinos no supiéramos que un ciudadano miembro de la Policía de la Ciudad desapareciera del lugar más céntrico de Caballito”. Un rato antes, la madre de Arshak, Vardush, agradecía el apoyo y pedía una vez más saber “donde está mi hijo porque son dos años y medio sin saber nada. Necesito que me digan dónde está mi Arshak”.

AS CP