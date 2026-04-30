Derrame de mercurio en el Hospital María Ferrer de Barracas: evacuaron un área y trabajan los bomberos

Un derrame de mercurio activó un operativo de emergencia con evacuación preventiva este jueves en el Hospital María Ferrer, situado en el barrio porteño de Barracas. Lo detectaron trabajadores durante tareas de mantenimiento en el laboratorio pulmonar del primer piso.

Como medida preventiva, evacuaron por completo el área afectada y revisaron el sector. Durante el operativo, encontraron “pequeñas proporciones de partículas de mercurio en una rejilla de 10 x 10 cm”, según fuentes oficiales.

Dos integrantes de la Brigada de Emergencias Especiales ingresaron con trajes de protección Nivel C para inspeccionar el área y retirar los residuos. Se trata de equipos químicos con máscaras y filtros que protegen la piel y la respiración ante vapores tóxicos.

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El mercurio es un metal pesado de alta toxicidad, con alta capacidad para mantenerse en el ambiente y acumularse en organismos vivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ubica entre las diez sustancias más peligrosas para la salud pública.

De acuerdo con especialistas, la exposición a este elemento puede provocar daños severos en el sistema nervioso, además de afectar órganos como los riñones, el hígado y comprometer el funcionamiento del sistema inmunológico.

En cuadros de mayor exposición, también puede generar trastornos neurológicos como temblores, pérdida de memoria y alteraciones en la coordinación motora. A eso se suman dificultades respiratorias, afecciones cutáneas y, en casos prolongados, alteraciones en el desarrollo cognitivo.

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El Hospital María Ferrer es público y se especializa en enfermedades respiratorias. Atiende pacientes con patologías como tuberculosis, EPOC, asma e infecciones pulmonares complejas. Está ubicado sobre la calle Dr. Enrique Finochietto al 800.

Por qué hay mercurio en el Hospital María Ferrer, especializado en enfermedades respiratorias

La presencia de mercurio en un laboratorio pulmonar no resulta inusual, aunque su uso se encuentra en retroceso. Durante años, este metal formó parte de equipamiento médico habitual, como termómetros, manómetros y otros dispositivos utilizados para medir presión o realizar calibraciones en ámbitos clínicos.

En ese contexto, en áreas como los laboratorios respiratorios —sobre todo en hospitales con instrumental antiguo— pueden persistir restos en equipos que no fueron reemplazados o en residuos vinculados a tareas de mantenimiento. Por eso, su aparición no implica necesariamente un uso actual, sino que muchas veces se detecta de manera incidental durante trabajos de limpieza o revisión técnica, como ocurrió en este caso.

NG