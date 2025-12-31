Detuvieron a dos hombres que intentaron usurpar "a las patadas" una casa tapiada en La Boca

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes a dos hombres que intentaron usurpar "a las patadas" una propiedad ubicada en el barrio porteño de La Boca, que había sido desalojada meses atrás por peligro de derrumbe. El accionar fue detectado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), lo que permitió una rápida intervención de los oficiales.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Necochea al 1200, cuyo frente había sido sellado en agosto pasado luego de un operativo de desalojo. A pesar de estas medidas preventivas, los sospechosos rompieron el tapiado de madera a golpes e ingresaron ilegalmente al inmueble.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 C fue alertado por el CMU sobre la situación y se dirigió de inmediato al lugar. "Hay una finca deshabitada y un grupo de personas que está intentando ingresar después de haberlas desalojado. Estarían dando golpes para violentar la misma", se lo escucha decir a uno de los agentes, que pidió la intervención de la patrulla a través del sistema de control.

Al arribar, los efectivos lograron detener a uno de los hombres dentro del inmueble, mientras que el segundo fue interceptado a unos 200 metros cuando intentaba darse a la fuga. Según el parte oficial, al que tuvo acceso PERFIL, los detenidos son un ciudadano argentino de 33 años, con antecedentes por robo, y un ciudadano uruguayo de 51 años.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño destacaron que este procedimiento se enmarca en la política de recuperación de propiedades impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta el momento lleva registrada la recuperación de unas 550 viviendas.

Tras conocerse el hecho, el Ministerio de Seguridad porteño, Horacio Giménez, manifestó: “En línea con las directivas del Jefe de Gobierno de defender la propiedad privada y devolverla a sus legítimos dueños, trabajamos para impedir que las propiedades recuperadas vuelvan a ser usurpadas”.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 34, a cargo de Cecilia Bellavigna, con intervención de la Secretaría Única de María Noel Ciro, dispuso la detención de los dos hombres y ordenó que la entrada al domicilio sea re-tapiada de nuevo rápidamente para evitar nuevos intentos de intrusión.

FP / EM