Durante un control de vehículos realizado en el puesto fronterizo de Urutaú, departamento Copo, provincia de Santiago del Estero, fueron detenidos tres hombres de Salta cuando la policía encontró más de cinco kilos de cocaína de máxima pureza en una mochila que ocultaban dentro de la camioneta Toyota Hilux gris que los transportaba.

Según relata el diario El Tribuno, todo ocurrió en la Ruta Nacional 16, el pasado viernes 10 de octubre, al mediodía, cuando los agentes, cumpliendo con un chequeo de rutina, detuvieron el rodado donde se movilizaban tres hombres mayores de edad y un adolescente. Consultados por el destino de su viaje, dijeron que se dirigían a Corrientes.

A medida que se desarrolló la charla, los policías detectaron que el conductor de la camioneta se ponía cada vez más nervioso y, en un momento dado, perdió completamente la paciencia, se identificó como miembro de Gendarmería y mostró su credencial, exigiendo que lo dejaran seguir circulando.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de turno permitió que se realizara una requisa en el rodado y un can de la división antinarcóticos encontró una mochila negra que contenía cinco “ladrillos” de cocaína envueltos en cinta amarilla cuyo peso era de 5,690 kilos. El test confirmó que era droga de máxima pureza.

La policía arrestó a los tres adultos que se movilizaban en la camioneta: Aníbal David Borda, de 50 años, comandante en actividad de Gendarmería Nacional; Daniel Ricardo Acosta, de 39 años; y Francisco Ezequiel Torrez, 30 años; todos con domicilio en la provincia de Salta. Quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y su causa está en manos del Juzgado Federal de Segunda Nominación de Santiago del Estero. El menor que iba con ellos será entregado a su madre.

El Tribuno reveló que en el procedimiento se incautó:

- 1 camioneta Toyota Hilux de color gris.

- 1 camisa.

- 1 campera.

- 1 credencial de oficial de Gendarmería Nacional.

- 4 teléfonos celulares de alta gama.

- 5 paquetes de cocaína.

- 831.400 pesos.

- 2.000 guaraníes.

Los arrestados y los elementos incautados fueron llevados a la ciudad de Santiago del Estero.

El viernes 10 de octubre, la Fuerza Policial Antinarcotráfico logró desarmar dos puntos de venta, arrestar a dos narcomenudistas y secuestrar una importante cantidad de droga en la ciudad cordobesa de Río Tercero. Los allanamientos se hicieron en las calles Tehuelches al 500 (barrio Mitre) y Eliazar Garzón al 2600 (barrio Monte Grande).

El Ministerio Público Fiscal provincial informó que “en los puntos de venta se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero, una moto y diferentes elementos aparentemente de fraccionamiento de sustancias ilícitas”.

Según los datos aportados por la Justicia, la mujer arrestada es una referente del narcotráfico en la ciudad y el hombre era empleado municipal. Y agregaron que “ambos fueron imputados por comercialización de estupefacientes agravada por utilizar a la hija menor de la aprehendida”.

