El Ministerio de Salud fue aceptado como querellante en la causa por fentanilo contaminado

Mientras el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, evalúa la tipificación de los delitos vinculados con la elaboración y distribución de distintos lotes de fentanilo clínico presuntamente contaminados, el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, solicitó formalmente ser incorporado como “querellante” en la causa. La solicitud se fundamentó en "el interés legítimo del Estado Nacional de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”.

El juez Kreplak aceptó la incorporación del Gobierno como querellante en el expediente. Consideró que no existían incompatibilidades para reconocer a la cartera sanitaria como “víctima”.

La responsabilidad de controlar la autorización y fiscalización de medicamentos e insumos médicos en el país recae sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo que depende del Ministerio de Salud y que actualmente está a cargo de Nélida Bisio.

El juez Kreplak está en la etapa final de análisis de los 267 expedientes iniciados contra HLB Pharma Group S.A. y su fabricante exclusivo, Laboratorios Ramallo. Dentro de ese conjunto, 117 expedientes están relacionados con “desvío de calidad” en la producción de medicamentos e insumos, lo que generó la emisión de 133 “alertas” de diferente gravedad.

El Hospital Italiano de La Plata ya había sido aceptado como querellante en la causa. Esta institución privada fue la primera en denunciar ante la ANMAT la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii en las ampollas del producto “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N° 53.100”.

Según el informe presentado por el Hospital Italiano ante las autoridades sanitarias, en esa institución se detectaron 18 casos de infección asociados al uso del fentanilo, de los cuales 15 pacientes fallecieron.

Observaciones de la ANMAT sobre "desvios de calidad" de HLB Pharma investigadas por el juez Ernesto Kreplak

En la presentación realizada ante el juzgado federal, los abogados del Ministerio de Salud señalaron: “La cartera sanitaria viene colaborando activamente con la justicia desde el inicio de la investigación, mediante la articulación de sus áreas competentes y el envío de informes técnicos y documentación relevante”.

Además, los representantes legales del Ministerio expresaron ante el juez: “El Ministerio de Salud pone a disposición de la Justicia todos sus recursos técnicos, científicos y humanos para contribuir con la producción de la prueba, coadyuvar en la investigación de los hechos y colaborar con la identificación de responsabilidades”.

El Juzgado Federal N°3 de La Plata es el que trabaja sobre la determinación de esas “responsabilidades”. Hasta el momento, no se han difundido nombres de imputados. Las investigaciones se centran en los directores técnicos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group.

Entre los principales referentes de HLB Pharma se encuentra Ariel García Furfaro. Este empresario, quien fue socio del sindicalista Víctor Santa María en el canal IP, integró la comitiva que viajó a Rusia con el expresidente Alberto Fernández para negociar la provisión de la vacuna Sputnik V. También tuvo encuentros en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner. El último registro de su presencia allí corresponde al 11 de abril de 2024.

Ariel García Furfaro el 11 de abril de 2024 en el Instituto Patria junto a la expresidente Cristina Kirchner

Según consta en documentación oficial, el 27 de abril de 2020 renunció como director titular de HLB Pharma Hugo Orlando Suárez Borello, siendo reemplazado por Damián Roberto García, hermano de Ariel García. Olga Luisa Arena, abuela de Ariel y Damián, fue designada presidenta de la sociedad, mientras que Nilda Furfaro, madre de ambos, fue nombrada vicepresidenta. El cargo de síndico suplente quedó en manos del abogado Ariel Fernando García.

El 1 de julio, Nilda Furfaro presentó ante el juzgado de Kreplak un escrito en calidad de “expresidenta de HLB Pharma Group S.A y de Laboratorios Ramallo S.A”.

Semanas antes, el propio Ariel García había hecho una presentación. También figura como responsable de la firma agropecuaria 3Arroyos.

Tanto García como su madre manifestaron que son objeto de una campaña de desprestigio impulsada por competidores, empleados desleales y la difusión de información falsa en los medios. Furfaro aseguró que los laboratorios donde participa junto a sus hijos y la abuela de estos son “de los más controlados en el mercado por la ANMAT”.

La situación de las empresas involucradas en la contaminación de fentanilo

La situación actual de ambas compañías es crítica. Las autoridades sanitarias suspendieron su habilitación para fabricar medicamentos debido a presuntas fallas en los procesos de producción. Actualmente, las plantas están cerradas, se despidió personal y se registran retrasos en el pago de sueldos. Esta situación generó actividad constante en el “chat de empleados”.

En ese canal interno circularon videos que muestran la supuesta “vandalización” de la sede de HLB Pharma Group S.A., ubicada en Avenida Tomkinson 2054, San Isidro.

Este hecho ocurrió el mismo día en que se denunciaron las primeras tres muertes presuntamente vinculadas con el uso de fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata. El episodio fue reportado el 11 de mayo. Tres días más tarde, el juez Kreplak dispuso el allanamiento de esa sede, así como la de Laboratorios Ramallo y diversas droguerías que habrían distribuido el fentanilo.

El 11 de mayo, a las 17.30, un empleado de seguridad del laboratorio llamó al 911 para denunciar un presunto robo y acto de vandalismo en el edificio.

De acuerdo con la reconstrucción, los empleados accedieron al segundo piso del edificio, donde se encuentra una de las oficinas de garantía de calidad, en la cual se resguarda la documentación de producción.

En los registros audiovisuales difundidos una trabajadora muestra con su celular el desorden en el lugar, donde los papeles estaban desparramados por el suelo y los escritorios. También se identificaron grafitis en rojo que decían: “100 familias sin laburo”.

Otra pintada visible en las paredes decía “DT FORRO”, posiblemente en alusión al director técnico del laboratorio, Antonio Mayorano.

En el material visual se observa una bolsa negra de consorcio llena de documentos y una empleada con uniforme celeste y un escobillón en la mano.

También se constataron daños y vaciamiento de carpetas y cajones en el área de informática y en el archivo de garantías.

La denuncia por este hecho no avanzó judicialmente. Los responsables de la empresa no continuaron con el trámite y afirmaron que no hubo robo.

El rol de la empresa 3Arroyos en la contaminación del fentanilo

Personas que declararon bajo anonimato indicaron que, en los días previos al primer allanamiento a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre “tres y cuatro camiones de 3Arroyos” habrían sido vistos estacionados frente a las plantas, cargando documentación y productos.

Uno de los camiones de otra de las empresas de Ariel García Furfaro (con la campera de 3Arroyos)

El juez Kreplak y su equipo buscan determinar con precisión el alcance de las medidas adoptadas por la ANMAT y si esas acciones se aplicaron en relación con los lotes de fentanilo que habrían estado contaminados.

El juzgado también aguarda el resultado de un informe técnico que deberá ser elaborado por dos peritos del Cuerpo Médico Forense de la Nación (un bioquímico y un farmacéutico) designados por la Corte bonaerense, quienes deberán analizar el batch récord o registro del lote en cuestión.

Este registro es un documento clave en el ámbito farmacéutico y biotecnológico, ya que contiene el detalle completo del proceso de fabricación de un lote de medicamento, vacuna u otro producto. Incluye información sobre materias primas utilizadas, cantidades, equipos empleados, condiciones de operación, controles intermedios, pruebas de calidad realizadas, firmas de operarios y supervisores, así como cualquier incidente o desviación que haya ocurrido durante la producción.

Algunas versiones plantean sospechas sobre la presunta vandalización en las oficinas de San Isidro y sobre los camiones observados en las inmediaciones de Laboratorios Ramallo, situados en la calle Ingeniero Agustín Rocca 530, en la misma localidad.

Hasta el momento, no hay elementos concretos que respalden esa hipótesis. Solo el juez Kreplak tiene conocimiento del contenido de la documentación incautada durante los procedimientos realizados por la Policía Federal Argentina, y si en ella se encuentran los registros batch récord, los cuales deberían detallar todos los controles efectuados sobre el lote de fentanilo investigado, así como los resultados del análisis microbiológico antes de su comercialización.

