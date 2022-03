El dramático relato de una joven que denunció abuso y maltrato en un hogar de menores

A medida que pasa el tiempo se conocen más testimonios del horror que presuntamente ocurría en el Hogar de Niños "Rincón de Luz" de la localidad de Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes, donde la directora Sonia Prystupczuk fue acusada por los delitos de "corrupción de menores" y facilitación a la prostitución, cuya investigación se reactivó luego de que hallaron a un chico de 14 años muerto en su habitación.

Este lunes, el fiscal de instrucción del distrito, Julio Cazarré, tomó la declaración de la niña S. en cámara gesell, de 17 años, quien durante su estadía en el hogar habría sido víctima de abuso y no habría recibido ayuda alguna por parte de las autoridades de la institución. La menor también dijo que tras contar lo ocurrido recibió un castigo de parte de Prystupczuk, con 15 días de encierro, quien le habría dicho que lo sucedido "había sido su culpa".

Hogar de Niños Rincón de Luz, en Virasoro.

S. aseguró haber recibido maltratos y golpes por parte de Sonia, lo que la llevó a realizar tres intentos de suicidio, aún estando dentro del hogar. Además, apuntó contra personas del entorno judicial y entes donde acudió y reveló que no la ayudaron a realizar las denuncias correspondientes.

Tras la declaración de la joven, se conoció el relato de otra víctima, identificada como A., quien también afirmó "haber hecho una denuncia que nunca tomaron". "Recibí sanciones en mi pieza, solo bajaba para comer; también Sonia me había pegado y me escapé", dice entre lágrimas.

“Me cortaba, me quise ahorcar varias veces porque viví situaciones que me estaban cansando. Creo que a cualquier chico le debe cansar”, añadió A., al mismo tiempo que indicó que recibió "maltratos de otras orientadoras" y pidió que "todo esto termine".

Se suman denuncias al Hogar de Niños de Virasoro

Sonia Prystupczuk, responsable de los hogares "Rincón de Luz" y "María de Nazaret" y sobre quien pesa un pedido de detención, dejó su cargo luego de ser denunciada por "corrupción de menores" y "facilitación a la prostitución", por el Dr. Eduardo Raúl Etchegaray Centeno. En ella, también se compromete a un empresario de la zona, dedicado al calzado, acusado de abusar sexualmente de, al menos, una menor alojada en el mencionado hogar.

"La causa continua y se seguirán recabando pruebas para aclarar lo sucedido, se va a saber la verdad porque no se puede tapar el sol con las manos", dijo el abogado en declaraciones a Radio Sónica.

En la entrevista, el letrado fue consultado sobre el caso de la joven que habría sufrido abuso sexual y declaró ante la jueza Silvia Erika Benítez que no quiere seguir con la denuncia. En su respuesta, expresó que no modifica en nada la causa y "se puede continuar actuando de oficio, porque cuando el hecho ocurrió ella era menor de edad y porque hay otras suficientes elementos para probar esto".

El Dr. Etchegaray Centeno también confirmó que ya declararon otros niños mediante cámara gesell y aportaron suficientes pruebas para que la justicia “avance a fondo”.

El pedido de los familiares de las víctimas del hogar

Las víctimas, familiares y denunciantes consideraron indignante que desde el hogar se nieguen las denuncias en contra de Prystupczuk. Por otro lado, creen preocupante que todavía no haya ninguna declaración oficial de la provincia ni del municipio en relación al tema, y manifestaron su preocupación por los niños y niñas que aún se encuentran en el Hogar.

“No queremos que la directora solo pierda su trabajo, sino que queremos justicia”, expresó uno de ellos a través de un comunicado difundido en las redes. Las denunciantes remarcaron que la dirección del hogar ya no puede ser un puesto político, sino que debe ser ocupado por "alguien que realmente quiera cuidar a esos niños y niñas".

