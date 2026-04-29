Encontraron muerto a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina hallaron este miércoles un cuerpo flotando en la ribera de la localidad bonaerense de Quilmes. Horas después se confirmó que era Alcides Ledesma, de 47 años. Su amigo José Luis Herrera, de 45, sigue desaparecido, por lo que el operativo de búsqueda continúa.

Parque del Río de Villa Domínico

Ambos habían ingresado el domingo 26 por la tarde al Río de la Plata a la altura de Villa Domínico, Avellaneda, en un bote gris. Dejaron sus teléfonos en la camioneta, se metieron en el agua y no volvieron. La denuncia por averiguación de paradero llegó a la Prefectura Naval recién a las 4:50 del lunes, a través de la Comisaría 4ª de Avellaneda, cuando ya habían pasado más de 15 horas desde que una pareja testigo los vio pedir auxilio.

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El rastrillaje se desplegó por agua, aire y tierra, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde los investigadores calculaban que la corriente podría haberlos arrastrado. El operativo contó con la participación de tres guardacostas, un semirrígido, dos motos de agua y un avión.

La hipótesis principal apunta al clima, ya que ese domingo por la tarde fuertes ráfagas de viento comenzaron a azotar la región metropolitana. Un testigo llamado Lucas describió que "se levantó un viento bárbaro" y denunció que, pese a que avisó a efectivos policiales que estaban en una garita en la zona, "los tenían a la vista pero no hicieron nada". "A 40 minutos de haber alertado, la embarcación ya no se veía", contó.

Aldana, hija de uno de los pescadores, dijo que "el bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento". Y agregó algo que resume la rutina de los dos amigos: "Le encanta la paz que le da pescar, la tranquilidad. Es un hobby". Nunca se habían quedado una noche entera afuera.

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El Parque del Río de Villa Domínico es un predio recreativo sobre la costa de Avellaneda, muy concurrido por pescadores y aficionados a la náutica. El lugar recuperado por la municipalidad le da continuidad a la Eco Área, una reserva natural abierta al público desde 2018 que buscó reconectar a la ciudad con el río. Paseos, verde, acceso al agua. Una postal tranquila que puede volverse traicionera.

Parque del Río de Villa Domínico

Los hombres eran parte de un grupo de cuatro amigos que se reunían los fines de semana para pescar. Ese domingo, al ver que el tiempo disponible era acotado, decidieron meterse al río, pero dos se quedaron en la orilla. Alcides y José Luis se metieron solos en el bote gris y casi de inmediato, el clima empeoró. Las investigaciones aun buscan reconstruir los hechos con más precisión.

RG cp