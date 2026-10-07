Estados Unidos impuso toque de queda y prohibió el alcohol a sus tropas en Okinawa tras el crimen de una mujer

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en Okinawa comenzaron este miércoles una pausa operativa de 48 horas después de la detención de un marine acusado del asesinato y robo de una mujer japonesa. Durante esas 48 horas, el personal militar no podrá abandonar las bases y tendrá prohibido consumir alcohol dentro y fuera de las instalaciones. Después regirá durante un mes un toque de queda entre la medianoche y las 5.

Según Clarín, el teniente general Benjamin Watson, coordinador de las Fuerzas de Estados Unidos para Okinawa y comandante de la III Fuerza Expedicionaria de Marines, informó que la restricción nocturna comenzará el viernes. "Incidentes como este exigen que hagamos una pausa para reflexionar", afirmó. Watson dijo que esas jornadas se concentrarán en disciplina, conducta y relación con la comunidad local.

La decisión llegó después del arresto de Devin Jacob Ballard, un marine de 20 años destinado en la base aérea de Futenma. La policía de Okinawa sospecha que asesinó a Anna Yagi, de 39 años, en un hotel de Naha durante la madrugada del sábado y que luego se llevó su cartera y su mochila. Ballard negó las acusaciones y permanece bajo custodia de las autoridades japonesas.

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Japón presentó una protesta formal ante Estados Unidos

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó el crimen como "extremadamente brutal y atroz" y reclamó a Estados Unidos plena cooperación con la investigación. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador estadounidense, George Glass, mientras el Ministerio de Defensa presentó una protesta formal. El Gobierno japonés reclamó además medidas para evitar nuevos delitos cometidos por personal estadounidense.

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El gobernador de Okinawa, Genta Koja, reclamó nuevas medidas durante una visita a Tokio. En una reunión con el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, afirmó que las medidas disciplinarias aplicadas hasta ahora por Estados Unidos "no han funcionado en absoluto". También pidió reducir la carga que supone para Okinawa la concentración de instalaciones militares estadounidenses.

Koja tiene previsto reunirse además con Takaichi y el canciller Toshimitsu Motegi. El gobernador ya había reclamado una revisión del acuerdo que regula el estatus de las fuerzas estadounidenses en Japón. También había cuestionado la eficacia de las medidas adoptadas tras casos anteriores.

Las bases estadounidenses, un reclamo histórico en Okinawa

Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en Japón en virtud del acuerdo de seguridad entre ambos países y una parte importante se encuentra en Okinawa. La prefectura concentra gran parte de las bases estadounidenses en Japón y está cerca de Taiwán y China. Esas instalaciones son desde hace décadas motivo de protestas por delitos, accidentes, ruido y problemas ambientales.

En 1995, tres militares estadounidenses fueron condenados por violar a una niña de 12 años. El caso provocó protestas masivas y aceleró las negociaciones para reducir la presencia militar en Okinawa. En los últimos años también se registraron nuevas denuncias y procesos contra miembros de las fuerzas estadounidenses destinados en la prefectura.

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Japón reforzó en los últimos años su despliegue militar en las islas del sudoeste y la cooperación con Estados Unidos frente a China. Okinawa ocupa un lugar central en esa estrategia por su ubicación geográfica. Las bases estadounidenses, sin embargo, continúan generando protestas entre parte de la población local.

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