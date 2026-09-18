Fingió un secuestro para pedir dinero: lo descubrieron por la ubicación de su celular

Un hombre de 29 años fue aprehendido en Paraná luego de que la Policía Federal descubriera que había fingido estar secuestrado para pedirle dinero a su círculo íntimo. La investigación se inició tras una serie de mensajes enviados desde su propio celular y permitió determinar que el rosarino se encontraba en la capital entrerriana. Según trascendió, el hombre tendría problemas de ludopatía.

El caso se inició el martes, cuando una mujer recibió varios mensajes de WhatsApp desde el número de su pareja. En ellos, un supuesto interlocutor le advertía que Gastón Alejandro G., su esposo, había sido privado de su libertad y le exigía una “importante suma de dinero” para lograr su liberación.

Ante la denuncia, intervino la Unidad Fiscal Rosario y se puso en marcha una investigación con participación de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) en Rosario y Entre Ríos.

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Uno de los primeros datos que llamó la atención de los investigadores fue la ubicación del teléfono celular de la presunta víctima: el dispositivo se encontraba en la ciudad de Paraná, por lo que los efectivos rosarinos articularon el operativo con sus pares entrerrianos.

Una brigada de la PFA se trasladó hasta la playa de estacionamiento del supermercado Chango Más, ubicado sobre Larramendi al 1500 de la capital entrerriana. Allí localizaron un Chevrolet Corsa gris, radicado en Rosario y vinculado con Gastón G., por lo que comenzaron a vigilar el lugar.

Mientras aguardaban algún movimiento, los investigadores observaron a un hombre que llevaba una chomba amarilla y una campera roja. El sospechoso se encontraba en las inmediaciones y estaba por subir a un vehículo de la aplicación DiDi.

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Los agentes procedieron a identificarlo y confirmaron que se trataba de Gastón G., el hombre que, según los mensajes recibidos por su pareja, estaba secuestrado.

El hallazgo permitió desarticular la maniobra y determinar que el supuesto secuestro había sido fingido. El hombre, que reside en el barrio Bella Vista Oeste de Rosario, quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía Federal.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, detrás de la maniobra habría una situación económica compleja. El hombre acumularía deudas derivadas de distintos préstamos que habría solicitado en el marco de problemas vinculados al juego.

“Está metido en un círculo de juego y deudas, y es una situación complicada porque tiene varios préstamos en marcha”, explicó un investigador a Rosario3.

RM