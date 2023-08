Una mujer fue víctima de una salidera en Banfield, en la cual sufrió el robo de un bolso con medio millón de pesos. Luego de lo ocurrido, acusó a la cajera del banco desde donde había realizado la transacción.

El violento episodio ocurrió durante el mediodía del pasado martes, en la zona del cruce de Av. Hipólito Yrigoyen y Monteagudo, y fue registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio donde sucedió el hecho, las cuales captaron el momento en el que la víctima es sorprendida por el delincuente que le arrebata la mochila y se da a la fuga.

"Salí de la estación de servicio en la que trabajo a hacer la recorrida habitual al banco", explicó Zulma, la víctima del robo, en diálogo con Todo Noticias (TN) y amplió: "Cuando llegué allí, estacioné en la puerta. Entré y saqué número. Estaba yo sola. Me atendió una cajera a la que conozco, ya que voy todos los meses allí".

Continuando con el relato, agregó: "Le pasé la factura que tenía que pagar y el dinero. Entonces, ella me dijo que estaba mal el número de cliente en el comprobante y que no me lo podía tomar. Me pidió que fuera a buscar otra factura y vuelva al banco".

En aquel momento, la mujer pensó que la actitud de la empleada bancaria era sospechosa, sin embargo, cumplió con lo que le habían pedido.

Luego, detalló: "Salí e hice el mismo recorrido que había hecho previamente. Esta vez, estacioné en la estación de servicio y dejé el auto ahí. Bajé con dos mochilas. En una de ellas, tenía guardado el dinero". Zulma descendió del vehículo y rápidamente un delincuente se acercó a ella a pie y forcejeó hasta arrebatarle sus pertenencias para luego escapar con un cómplice en una moto.

"Yo creo que me vendieron", sostuvo la mujer y añadió: "La sucursal de banco a la que asistí no es una sucursal común. Allí, la gente no puede retirar dinero. Es una sucursal donde solamente vas a entregarlo, pagar cuentas o pagar a empresas. No se pueden hacer operaciones bancarias en cajero automático".

En este sentido, dedujo: "Para mí, no es casualidad que yo haya salido con dos bolsos y me hayan robado ahí mismo". Acto seguido, la víctima depositó sus sospechas sobre la empleada bancaria que la atendió minutos antes del robo.

"Nunca había tenido un problema con un comprobante. Esta fue la única vez. Y, cuando volví al banco para hablar con ella, no me quiso atender. Ni siquiera salió a preguntarme si me había pasado algo o había sido golpeada. Decidió no atenderme más", relató.

Asimismo, con respecto al hecho delictivo, Zulma concluyó: "Nunca nos pasó esto. A mi entender, nos venían estudiando desde que salimos del banco. Yo le pasé la factura a la cajera y ella ya sabía todo. Mi dirección, de dónde venía, de dónde soy y dónde trabajo. En los 10 o 15 minutos que nosotros tardamos en ir y volver, sabían todo".

