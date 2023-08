Un hombre de 58 años fue asesinado este martes a balazos delante de su esposa e hijo, que resultó herido, al ser asaltados en Castelar, partido de Morón, a donde habían ido tras pactar la compra de un auto por Facebook, según informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho sucedió a las 14 hs en la intersección de las calle Padre Arrieta y Ventura Bustos, a unas cinco cuadras del Acceso Oeste, en jurisdicción de la mencionada localidad del partido de Morón. La familia había pactado la compra de un auto por cinco millones de pesos a través de Marketplace.

Con el pacto cerrado, Domingo Acosta (58), acompañado por su esposa, Braulia González (58) y su hijo, Cristian Damián (29), fueron desde su casa, en Gregorio de Laferrere, en La Matanza, hasta Castelar, en Morón en un Ford Focus blanco. Pero, antes de pagar, fue asesinado de un balazo por la espalda por dos delincuentes que le robaron el dinero y el auto en el que se movilizaba con su familia.

Domingo Acosta murió al recibir un tiro en la cara mientras que su hijo sufrió una herida de bala en la pierna izquierda. Y Braulia Gonzáles resultó ilesa. Los investigadores añadieron que los delincuentes escaparon en el auto de las víctimas con el dinero que habían llevado para la compra.

El homicidio es investigado por el fiscal de Morón Mario Ferrairo y por detectives de la policía bonaerense, quienes intentan reconstruir la huida de los delincuentes a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Por su parte, la Policía Científica realizó los peritajes en el lugar del crimen en busca de vainas servidas y rastros de los sospechosos.

La hipótesis de los investigadores

“Evidentemente, los delincuentes citaron a las víctimas cerca de la autopista del Oeste para tener una vía rápida de escape”, dijo una fuente al tanto de la investigación.

De acuerdo con la primera reconstrucción realizada por los investigadores basándose en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los perpetradores del homicidio se dieron a la fuga en dirección a la zona de Villa Tesei, en Hurlingham.

Adicionalmente, existe la sospecha de que el vehículo anunciado era un Renault Sandero que se encontraba estacionado en ese lugar. Cristian, el dueño del automóvil en cuestión, compartió con los medios de comunicación su sorpresa por esta situación y negó rotundamente que su vehículo estuviera a la venta.

Al parecer, el auto fue utilizado como “carnada” para engañar a las víctimas y así cometer el robo. “Me entero por ustedes que se usó el auto para planear una venta, traer una persona y cometer el delito”, sostuvo el hombre que vive a la vuelta.

Cristian agregó que luego de que terminó de comer con su familia se escucharon gritos y disparos, por lo que se quedó adentro de su casa.

“Pasaron dos minutos, se escucha la policía, me acerco para ver más que nada por el auto, se escuchaba mucha gente y vengo a ver el auto y veo toda la escena. Llamé al 911 para pedir una ambulancia y me fui adentro con mi nene porque no había nada para hacer”, explicó.

BR/fl