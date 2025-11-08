"Funeral tumbero": quemaron una moto encima de la tumba del joven de 15 años asesinado a tiros en La Plata

Tiziano Benjamín Videla, de 15 años, falleció tras pasar más de un mes internado luego de recibir dos disparos a finales de septiembre. Su círculo más íntimo lo despidió con un “funeral tumbero” en el Cementerio de La Plata, prendiendo fuego su moto sobre su tumba. Este deceso complicó la situación del acusado por el crimen, un joven de 18 años.

Según la crónica de la agencia Noticias Argentinas, familiares y amigos de Videla armaron una “caravana a todo ritmo” que ingresó al Cementerio Municipal de La Plata, donde sus integrantes, tras tocar bocinas y hacer ruido acelerando los motores de sus vehículos, incendiaron la moto que usaba el adolescente cuando fue atacado.

El funeral fue musicalizado con un tema del grupo de cumbia La Repandilla y se difundieron imágenes y videos en diferentes plataformas. Uno de los participantes de la despedida escribió en su red social: “Se te va a extrañar, negro. Siempre en nuestros corazones. Bola (sic) bien alto”.

Como murió Tiziano Benjamín Videla

El joven fue atacado a tiros el lunes 22 de septiembre, aproximadamente a las 23:30 horas, en la esquina de las calles 45 y 141, en el barrio San Carlos, de La Plata. Cuando la policía llegó al lugar lo encontró tirado en el piso, con una herida de bala en la espalda y otra en el glúteo derecho. Junto a él, hallaron “un revólver calibre .32, una vaina servida de calibre 9 mm y un cargador vacío”.

Trasladado al Hospital Alejandro Korn, los médicos diagnosticaron que Videla tenía “una lesión medular grave, a la altura de la vértebra T2”, que, si sobrevivía, le provocaría paraplejia. Tras dos semanas allí, lo derivaron al Hospital San Juan de Dios, pero su situación se complicó, falleciendo el lunes 3 de noviembre.

Mientas tanto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata comenzó a investigar lo ocurrido y realizó varios allanamientos, en uno de los cuales dio con J. S. R., un joven de 18 años. Ante las autoridades, el padre del adolescente reconoció que su hijo “había estado involucrado en el hecho”. Además, en el domicilio se hallaron varias armas, con cargadores y municiones, incluidas una Taurus G3 calibre 9 milímetros y una Bersa Thunder calibre .380 Plus.

Tras la muerte de Videla, la causa, que estaba caratulada como “lesiones graves y abuso de arma de fuego”, será cambiada a “homicidio”. El motivo del ataque habría sido un ajuste de cuentas. De acuerdo a los registros judiciales, el joven fallecido tenía “varias causas abiertas en distintas fiscalías de La Plata por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego”.

Está a cargo de la investigación la fiscal Betina Lacki, que intentará reconstruir cómo fue el ataque mortal contra Videla usando “imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos”.

