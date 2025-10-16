En el marco de un violento hecho de inseguridad, un joven fue atropellado desde atrás por un auto del cual luego bajaron delincuentes, lo golpearon y le robaron. El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando la víctima se dirigía a la parada de colectivos para ir a trabajar.

El robo ocurrió en el barrio La Juanita de la localidad de Laferrere, partido de La Matanza, y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes capturadas se puede ver cómo la víctima, identificado como Brian, caminaba por la calle hacia la parada de colectivos, pegado al cordón de la vereda, cuando es embestido de lleno por un vehículo que tenía abordo al menos a cinco delincuentes.

Como consecuencia del impacto, el joven voló por el aire y se golpeó la cabeza y la pierna izquierda al caer. Tras el golpe inicial provocado por el choque, los asaltantes se bajaron del auto, volvieron a golpearlo y le robaron sus pertenencias para luego escapar del lugar.

"Me estaba yendo a trabajar, salí de mi domicilio y fui caminando a tomar el colectivo, fue todo muy rápido. El coche me tocó de atrás, me levantó y caí en la vereda", relató el joven víctima del violento hecho en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

Sobre el momento en el que los delincuentes comenzaron a golpearlo para arrebatarle sus pertenencias, el chico lamentó: "No los quise ni mirar, lo primero que me imaginé es que me iban a pegar un tiro porque estaban armados".

Finalmente, los asaltantes huyeron con su celular, billetera, una gorra, las zapatillas y la mochila donde llevaba la vianda para el día.

Aparte del robo, el joven sufrió un esguince, dado que los ladrones le pisaron la pierna con el auto, y debe realizarse estudios para descartar consecuencias por el golpe en la cabeza. Vecinos de la zona denunciaron que no es la primera vez que se produce un robo de características similares en el lugar.

