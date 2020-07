El caso de Julieta Del Pino, estrangulada y enterrada debajo de un tanque de agua 

Julieta Del Pino (19) tuvo una muerte horrible. La molieron a golpes y estrangularon, y luego enterraron su cuerpo en el patio de una casa de Berabevú, un pueblito santafesino de poco más de 2 mil habitantes, ubicado a 166 kilómetros de Rosario.

El principal sospechoso trabajaba con su hermano en una obra en construcción. Se llama Cristian Romero (28) y está preso desde el sábado a la noche. Ese día, cuando todo el pueblo estaba al tanto de la desaparición de Julieta, el joven lo interpeló pero el acusado se hizo el distraído: "No sé nada, man", le respondió Romero.

La víctima trabajaba en un kiosco de la ciudad. El viernes a las 11 de la noche le escribió a Fabiana, su mamá: “Salgo y te voy a mandar un mensaje así me ponés la comida a calentar”. A los diez minutos la mujer empezó a preocuparse: “Está listo, ¿por qué no venís?”, le preguntó.

El acceso a Berabevú, un pueblo de 2 mil habitantes ubicado a 166 kilómetros de Rosario.

El teléfono de Julieta se apagó. Fabiana estaba desesperada y no demoró en realizar una denuncia por "averiguación de paradero" en la comisaría local. La policía salió a recorrer el pueblo buscando algún dato, pero al no obtener pistas entre amigos y conocidos, comenzaron a analizar las distintas cámaras de seguridad instaladas en el camino que debió realizar la joven desde el kiosco hasta su casa.

Según pudieron reconstruir los investigadores, en el trayecto fue interceptada por un Volkswagen Gol Trend color blanco perteneciente a Romero.

Argentina registró más de 140 femicidios en los primeros seis meses de 2020

El joven negó cualquier vinculación con el caso. Cuando la Policía allanó su domicilio de la calle Güemes 354 descubrió que debajo de un tanque de agua había una carpeta de cemento nueva que les llamó la atención. Apenas la rompieron hallaron el cuerpo de Julieta.

La familia de la chica desmintió que su hija mantuviera una relación sentimental con el hombre, como trascendió en un primer momento. "No eran novios. Esta persona venía a casa porque es compañero de trabajo de mi otro hijo mayor porque trabajan juntos de albañil. Él le mandaba mensajes, pero Julieta nunca nada, nunca fueron novios", aclaró su mamá.

Cristian Romero, de 28 años, y principal sospechoso del crimen.

El acusado conocía a su víctima porque trabajaba con su hermano. En un audio, el joven reveló lo que habló con el principal acusado cuando su hermana estaba desaparecida: "La verdad que no hay palabras, no se explica. Y encima el hijo de mil p.. fue a trabajar toda la mañana conmigo y me decía: 'no sé a dónde está tu hermana man'. Me decía el f... y la tenía enterrada en el patio. No se puede creer".

Los detectives creen que Julieta fue atacada con fines sexuales. Los primeros datos de la operación de autopsia indican que la joven presentaba golpes y que su muerte se produjo por estrangulamiento, según reveló el diario El Litoral.

El acusado, que tenía antecedentes de violencia y delitos de drogas, fue demorado por la Policía y enviado a la seccional de Chañar Ladeado, pero como los vecinos intentaron lincharlo lo trasladaron a la alcaidía de Melincué, en un operativo de distracción en el que el acusado salió vestido de policía. Esta tarde, en la audiencia imputativa, la jueza de Investigación Penal Preparatoria (IPP), Silvina Marinucci, lo procesó por femicidio y le dictó la prisión preventiva.

Anoche, en la primera marcha silencio en el pueblo, la mamá de Julieta pidió ayuda a sus vecinos. "Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes”, expresó.

“Que se haga justicia me dejará algo de paz, y si hay más cómplices, que aparezcan”, dijo respecto a la pista que apunta a la participación de dos o más personas más en el femicidio de su hija.

LN / DS