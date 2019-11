"Me dijo que por $ 4.000 pesos me mandaba a matar", contó la mujer de Jonatan Cristaldo

por Nicolás Fábrega

“Tuvimos varios episodios de violencia. El último fue el sábado 23 de noviembre a las 6 de la mañana, antes de que se fuera a entrenar. Una vez me dijo que por cuatro mil pesos me mandaba a matar”. Las palabras, vertidas después de la denuncia formal, corresponden a Morella De las Heras (28), la pareja del futbolista de Racing Club, Jonatan Cristaldo (30), a quien acusa de haberla golpeado en más de una oportunidad. Y contó, a su vez, que esta vez decidió actuar ante la Justicia por la pequeña hija que tiene, de tres años, y ante el temor de que comprendiera lo que estaba pasando. Mientras tanto, el delantero del elenco de Avellanada no se presentó a prestar declaración ante la fiscalía y, paralelamente, fue apartado del plantel una vez que se hizo público el caso. Primero lo bajaron de la concentración para el siguiente partido y después lo licenciaron por al menos cinco días.

La mujer explicó que el mencionado día, el futbolista le pegó “sin mediar palabra” en la cara y la arrastró por la cocina de la casa que hasta entonces compartían en la calle Santa María de Las Conchas, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a sus dos hijos. Cansada de la situación, radicó la correspondiente denuncia en la sede policial Departamento Rincón de Milberg, en el partido bonaerense de Tigre, y la Justicia dictó de inmediato una restricción perimetral de 300 metros durante 150 días, además de brindarle un botón antipánico en caso de emergencia.

En diálogo con un canal de televisión, refirió que “creo que la mayoría de la relación fue tóxica, de tratarnos mal mutuamente. El disfrutaba que yo me pusiera nerviosa. No sé qué puede pasar ahora, él me dijo tantas cosas… (Me dijo) que tenía poder, abogados, contactos, dinero. ‘Por cuatro mil pesos te mando a matar y me sale más barato y más fácil que estés viva’, me amenazó”.

También aseguró que “mi nena se dio cuenta de todo y lo contó en el jardín. Y ahí yo fui a la Policía, hice la denuncia y lo notificaron en Racing. No quería que esto tomara trascendencia, pero dijeron que era todo mentira y él le dijo a los compañeros que yo me había maquillado”.

Juan Diego Callegari, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Género de Tigre, tomó la causa, aunque también se le dio intervención al Tribunal de Familia del partido, y al Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía.

El viernes previo a la agresión, De las Heras le encontró un mensaje con otra mujer, a quien invitaba a cenar. Ella le pidió explicaciones y horas después se desencadenó una discusión, en la que el deportista, antes de la golpiza, le tiró “una botella de agua en la cara”. Por último, contradijo las versiones de los allegados de Cristaldo, quienes afirman que él está deprimido: “Muy deprimido no lo veía, se iba todos los días a bailar y yo en casa con los dos nenes”.