El hallazgo de más de cuatro kilos de cocaína, cuidadosamente escondidos en el abdomen de un pasajero, activó un rápido operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 22, cerca de Villa Regina, específicamente en el kilómetro 1260, mientras el hombre viajaba en un micro de larga distancia. A lo largo del control, los gendarmes detuvieron al interno V42870 de la empresa Vía Bariloche y realizaron un 'descenso aleatorio de pasajeros' para revisar sus pertenencias con escáner de rayos X, pero el hombre intentó evadir la inspección, lo que despertó la sospecha de un uniformado.

Sin que los gendarmes tuvieran que preguntarle, el pasajero admitió espontáneamente: 'Llevo drogas' y mostró cuatro paquetes rectangulares sujetos con una faja al abdomen, visibles a simple vista. Así, el test orientativo “narcotest” confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,314,1 kilos, según informó un portal local.

Automáticamente, se notificó a la Oficina de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Neuquén, que funciona bajo la coordinación de la fiscal Vanesa Rebolledo y el auxiliar fiscal Ignacio Oller, para que tomaran intervención en el caso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pasajero, oriundo de General Roca, viajaba en un micro de larga distancia que iba de Punta Alta a San Carlos de Bariloche

El detenido, cuyos datos personales se mantienen reservados por motivos de investigación, pero que se sabe es oriundo de General Roca, tenía entre sus pertenencias más de cuatro kilos de clorhidrato de cocaína, además de 190.000 pesos en efectivo y un teléfono celular. Acto seguido al arresto, quedó incomunicado y a disposición del juzgado federal.

Seguido a eso, el Juzgado Federal de General Roca ordenó un allanamiento en su domicilio, realizado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales General Roca con apoyo del Escuadrón 68 “Comahue” y especialistas en criminalística. Allí, se incautaron distintos elementos vinculados a la causa, los cuales forman parte de la investigación que continúa en curso bajo la supervisión de la autoridad judicial y la fiscalía local.

Incautaron tres lagartos, marihuana y más de 66 millones de pesos en Chubut durante operativo de control

Los integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial "Sierra Grande" realizaron un procedimiento en infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre al controlar un colectivo de larga distancia en el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional Nº 3. Al registrar la bodega del micro, detectaron una encomienda enviada desde el barrio porteño de Retiro con destino a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, la cual fue sometida a un escáner portátil.

Al observar una imagen orgánica de botellas con reptiles pequeños, los funcionarios procedieron a abrir las mismas en presencia de testigos, constatando la presencia de tres Lagartos Gecko Cacero Tropical, que serían originarios de África. De hecho, los mismos serán entregados a Fauna Regional de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.

De esta manera, personal de la Sección “Arroyo Verde”, dependiente del mismo Escuadrón, detuvo un vehículo particular que circulaba desde Viedma con destino a Puerto Madryn con 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de marihuana.

Estos operativos fueron llevados a cabo por el Escuadrón de Seguridad Vial "Sierra Grande"

Estos reptiles fueron trasladados a la oficina de Fauna Regional de San Antonio Oeste en Río Negro conforme a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre

Las horas siguientes, efectivos de la misma unidad controlaron un automóvil procedente de Catriló con destino a Comodoro Rivadavia y detectaron 66.260.000 pesos ocultos en distintas partes del rodado, sin documentación que acredite su legal procedencia, en infracción a la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

Patricia Bullrich anunció detenciones en megabanda de apuestas ilegales y drogas

Ahora, los conductores involucrados quedaron en libertad, supeditados a la causa, por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, que intervino en los tres procedimientos.

MV