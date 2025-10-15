La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó hoy los resultados de un megaoperativo contra una organización dedicada a la promoción de apuestas ilegales y al narcotráfico. A partir de un oficio judicial recibido en junio de 2023, la investigación demandó más de dos años de trabajo de campo y permitió la detención de 19 personas, además del secuestro de más de una decena de kilos de drogas, 79 celulares, computadoras y autos de alta gama.

A lo largo de una conferencia de prensa en el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro, Bullrich explicó que la pesquisa, coordinada entre Gendarmería, la Fiscalía Federal de Hurlingham y el juzgado interviniente, incluyó 49 allanamientos en el conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis, donde operaba parte de la banda. De hecho, se ejecutó una orden de presentación y medidas patrimoniales y tecnológicas.

“¿Dónde está la plata? Acá está: autos malhabidos, dinero ilícito y un sistema que representa un riesgo serio, sobre todo para jóvenes y niños”, aseguró la ahora candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA).

El megaoperativo dejó 19 detenidos y el secuestro de drogas, celulares, computadoras y vehículos de alta gama

La investigación incluyó 49 allanamientos en Buenos Aires y San Luis, además de medidas patrimoniales y tecnológicas

La funcionaria detalló que se investigaron múltiples viviendas vinculadas al núcleo familiar que impulsaba la red: “Se secuestró una gran cantidad de vehículos de alta gama, totalmente incompatibles con las declaraciones fiscales de los detenidos”. Al operar de forma clandestina, el esquema funcionaba similar a la vieja quiniela: se vendían créditos para acceder a una aplicación que solo algunos podían usar para cobrar premios en efectivo, en una lógica ilegal.

Al realizar el procedimiento, se detuvo a 19 personas —9 hombres y 10 mujeres— y se secuestraron 79 celulares, un centenar de computadoras y soportes informáticos, 58 vehículos de alta gama, importantes sumas en pesos y dólares, 12 kilos de droga y armas de fuego de diverso calibre. Durante la investigación, se comprobó que era un circuito extremadamente cerrado, clandestino y transmitido boca a boca: "lavado de activos, asociación ilícita, contrabando, tenencia irregular de armas, infracciones informáticas y documentación falsa", precisó Bullrich.

De manera paralela, la ministra presentó la incorporación de 184 unidades nuevas: 35 furgones de asalto, ambulancias de alta complejidad, 59 camionetas 4x2 y 72 camionetas 4x4, destinadas a fortalecer la respuesta de las fuerzas federales en todo el país. “Hoy los argentinos van a sentirse más seguros porque las fuerzas estarán más modernizadas y equipadas con tecnología de última generación. Este nuevo equipamiento nos permite reforzar la presencia del Estado para proteger a la población frente al desborde, el desorden y las organizaciones criminales”, destacó.

Para la ministra la inversión se enmarca en un plan de mejora continua, incluso en un contexto de disciplina fiscal: “Lo hacemos para sostener el superávit, bajar la inflación y que los logros lleguen a todos los argentinos. Renovar material todos los años es indispensable, porque nadie mejor que los hombres y mujeres de las fuerzas conoce lo que significa trabajar en zonas de nieve, terrenos inundados o lugares de alto desgaste operativo”.

Patricia Bullrich dijo que conocía desde 2021 la causa contra “Fred” Machado en la que estaba involucrado Espert

La Agencia Federal de Emergencias incorporó por primera vez dos camionetas 4x4, equipadas para operar en todo tipo de terreno y reforzar la presencia en situaciones críticas, como el despliegue actual en Córdoba para asistir en incendios. “Sabemos que es un paso, pero con este plan de mejora continua la flota vieja va saliendo de uso y cada año ganamos agilidad y capacidad operativa”, concluyó.

Cómo blanquearon 4,4 millones de dólares con testaferros, autos de alta gama y sociedades fantasma

La organización habría blanqueado más de 4,4 millones de dólares provenientes del juego ilegal online mediante una sofisticada red de testaferros y la creación de más de 30 sociedades “fantasma”, junto a la compra de aproximadamente 200 vehículos. A partir de los últimos movimientos detectados, la cifra podría ascender a más de 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos, reflejando la magnitud del blanqueo realizado por la organización.

Al explicar la situación, la ministra de Seguridad señaló: "Lo que hay que entender es que funcionaba como la vieja quiniela, pero de manera moderna y totalmente ilegal. Se operaba a través de distintas aplicaciones a las que solo accedían los jugadores. Entraron muchos jóvenes y también niños, algo que está completamente prohibido".

La red de apuestas ilegales operaba de manera clandestina, afectando a jóvenes y niños y generando múltiples delitos

La raíz de la red de apuestas ilegales se remonta a una familia del conurbano que fue expandiendo su negocio de manera clandestina, montando y operando una plataforma de juegos de azar fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. A través de una red de ‘franqueros’ y ‘cajeros’, el dinero se movía vendiendo fichas, gestionando usuarios y promocionando las plataformas en aplicaciones y redes sociales como WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.

Al canalizar los fondos generados mediante cuentas y billeteras digitales registradas a nombre de testaferros, los líderes de la red podían disfrazar la titularidad usando familiares, empleados o personas sin capacidad económica real.

De esta manera, los investigadores revelaron que el grupo constituyó 31 sociedades fantasma con fines variados, desde procesamiento de carne y construcción hasta desarrollo de software, seguridad privada y explotación de juegos de azar. El capital inicial conjunto de estas empresas alcanzaba casi medio millón de dólares, y a través de ellas se lavaban activos y se ocultaba el origen del dinero.

