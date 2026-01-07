Pablo Salum, activista contra organizaciones coercitivas y principal denunciante en la causa contra la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), irá a juicio por "calumnias e injurias" tras una demanda iniciada por sus familiares, miembros de la organización. Luego de que el proceso se postergara hasta febrero, rechazó las acusaciones y señaló que son parte de "una campaña de amenazas y denuncias falsas” de la que viene siendo parte por la investigación que lleva adelante la Justicia Federal contra la presunta "secta".

"No es solo esa denuncia. Tengo otras diez, ya que vengo siendo amedrentado, hostigado y acosado por parte de la Eyba y sus aliados pagos. La mayoría están en proceso, pero ya fui sobreseído en tres", expresó Salum en diálogo con PERFIL. Entre ellas, mencionó la causa que le inició el mago Carlos Barragán -integrante de la EYBA- por falso testimonio, la cual no prosperó por el avance mismo de la investigación y su veracidad.

Escuela de Yoga de Buenos Aires: ratificaron los procesamientos de 17 personas acusadas de formar una "secta sexual"

La denuncia de Pablo ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) (junto a otras cuatro personas bajo identidad reservada) dio inicio al caso donde se realizaron seguimientos, escuchas y análisis de informes financieros en Argentina y Estados Unidos, hasta que finalmente en 2022 se llevaron a cabo 50 allanamientos en donde funcionaba la "Escuela de Yoga" y domicilios de sus miembros.

"El juez de primera instancia, la PROTEX y el fiscal Carlos Stornelli estuvieron todos de acuerdo en la magnitud de los delitos", señaló el activista acerca de las acusaciones en contra de los directivos por "asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos". En abril del año pasado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó los procesamientos de los 17 imputados, incluyendo a Juan Percowicz, fundador y líder de la EYBA.

Juan Percowicz, principal acusado en la causa por la "Escuela de Yoga de Buenos Aires".

En ese contexto, Salum rechazó la acción judicial iniciada por su madre, Graciela Alarcón, y las declaraciones que realizó su hermana Andrea, en un entrevista publicada en este medio, planteando que quieren hacer pasar por un presunto conflicto familiar las acciones de una organización "coercitiva, pederasta y tratante". "Mi agresora me denuncia por cosas que publico desde hace décadas y nunca denunció, ahora que van a ir todo presos y tienen todo embargado, resulta que dicen que se ven ofendidos porque conté mi historia, donde se la menciona", afirmó.

Sobre el reportaje, puntualizó que el periodista Alejandro Agostinelli, especializado en fenómenos paranormales e investigaciones sobre pseudociencias, está acusado de "operar para la EYBA". En una presentación judicial, apuntó contra él por "entorpecer la investigación y desprestigiar" a los denunciantes tras haber participado en la Legislatura Porteña de la jornada "Discriminación y Criminalización por Razones Religiosas y Espirituales en Argentina", organizada por el CESNUR (Centro de Estudios de Nuevas Religiones), donde también expusieron el sociólogo Alejandro Frigerio; Marcelo Guerra Percowicz, hijo del líder de la EYBA; María Vardé, antropóloga y pareja de Guerra Percowicz; y Felipe González, miembro de Cómo vivir con Fe (acusado y luego sobreseído de ser parte de una secta).

Luego, profundizó acerca del juicio en su contra: "Me demanda por tuits donde pido por su liberación, o pido al Estado que me ayude. No hay injurias, pero así y todo si me llegaran a condenar, es porque ella dice haberse sentido afectada por esas publicaciones donde pongo sus datos, no porque mienta".

La causa contra la "Escuela de Yoga"

Según la investigación, los imputados comandaban una organización coercitiva y, bajo el aparente estudio de la filosofía de yoga, explotaba a sus discípulas con personas de elevado poder económico en un edificio ubicado en la calle Estado de Israel al 4457. Además, están acusados de manejar una "clínica ilegal" donde presuntamente los alumnos eran sedados durante días -en abril pasado, la Cámara revocó el sobreseimiento de uno de los acusados, quien se desempeñaba como médico clínico-.

En septiembre de 2023, el juez federal Ariel Lijo elevó a juicio el primer tramo de la causa. Posteriormente, por pedido de las defensas, la Cámara decretó la nulidad de la elevación a juicio y le ordenó al magistrado que evaluara la prueba producida con posterioridad al dictado de los procesamientos. A partir de eso, Lijo volvió a revisar la prueba y confirmó lo que ya había dispuesto.

Una de las principales trabas en el caso es que las presuntas víctimas no se consideran como tales y las pericias del Cuerpo Médico Forense descartaron hayan sido sometidas a manipulación o explotación. Acerca de esto, Pablo Salum explicó: "No se reconocen como víctimas, en general, cuando están bajo ese estado de sometimiento. Las pericias no siempre logran detectar los abusos, ya que las víctimas naturalizan los abusos y siguen bajo el ala del líder".

"Lo que vale es la cantidad abrumadora de pruebas: diarios íntimos de las víctimas, registros, escuchas, fotos, videos, la gran cantidad de dinero, millones de dólares en manos de gente virgen de CV. Muchísimas propiedades puestas a nombre de adeptos como testaferros", añadió el impulsor de la "Ley Antisectas", que mencionó que una de las inmobiliarias vinculadas a la causa pertenece a su hermano, Germán (que abandonó la EYBA hace más de diez años).

En los 50 allanamientos realizados hace más de tres años, se incautaron de más de un millón y medio de dólares, joyas y monedas de oro. De acuerdo a lo estimado en la investigación del fiscal Stornelli y su colegas de la PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, el grupo supuestamente contaría con un patrimonio de al menos 50 millones de dólares, depositados en cuentas radicadas en EE.UU..

La "Escuela de Yoga" ya había estado bajo la lupa de la Justicia en 1993, pero el caso -que pasó por las manos de tres jueces- se cerró con un sobreseimiento firme en el año 2000, que benefició, entre otros, a Alarcón. Desde entonces, Pablo ha contado que fue víctima de múltiples abusos cuando era niño, al igual que otros menores, y que escapó de la organización cuando se fue con su padre.

Cabe señalar que además de la resolución de la Cámara de Apelaciones, la Inspección General de Justicia (IGJ) también verificó los delitos investigados y en 2023 resolvió quitarle la personería jurídica a la fundación de la escuela, que le había sido otorgada a principios de los '90.

Amenazas y hostigamiento

Por otro lado, el activista "Antisectas" también indicó que recibió desde cartas a documentos hasta amenazas por parte de miembros de la organización. "Me han extorsionado y acosado; estoy bancando todo esto junto a mi familia desde hace años", manifestó. Esto también fue denunciado por la periodista Soledad Ferrari, autora del libro Las Blaquier, donde en uno de los capítulos relata el vínculo entre el empresario Carlos Pedro Blaquier con la escuela.

"Hackearon mis cuentas de e-mail, mi canal de Youtube, datos de organismos del estado, hay varias causas que están investigando todos estos hechos. Lo último que hicieron fue una denuncia anónima por delitos económicos en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), así que tuve que presentar documentación para que vean que era todo mentira", añadió Salum.

Además, reveló que en medio de la investigación contra la EYBA se le otorgó un botón antipánico por el hostigamiento, y la Justicia Federal incluso le ofreció custodia. "Hay otra querella de una víctima, o sea que se les va a caer el relato que no hay. Yo no quiero conciliar en estas denuncias falsas en mi contra, quiero enfrentarlos y poder contar la verdad frente a la Justicia una vez más", concluyó.

