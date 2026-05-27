El cuerpo de Ana Lía Corte fue hallado descuartizado este martes tras una larga búsqueda en un barranco del barrio Los Arrayanes de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Mientras avanza la causa para determinar las circunstancias de su fallecimiento, el Cuerpo Médico Forense difundió los primeros datos de la autopsia, que confirmó la causa de su muerte y aportó información clave sobre el hecho.

"Los resultados preliminares de la autopsia a los restos humanos hallados en el barrio Arrayanes permitieron identificar a la mujer como Ana Lía Corte, de 52 años, cuya búsqueda se encontraba activa desde hacía 18 días", indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) rionegrino a través de un comunicado, al que tuvo acceso este medio.

El cuerpo descuartizado hallado en Bariloche pertenece a Ana Lía Corte, 18 días después de su desaparición

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La identificación de Corte, que había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal, se logró "a partir de una pericia papiloscópica practicada sobre el cuerpo", mediante la obtención de impresiones dactilares. En esa línea, los peritos concluyeron que su muerte se debió a "un paro cardíaco no traumático" y los restos "no presentaban indicios de criminalidad".

Además, en medio de una investigación que busca confirmar o descartar si se trató de un crimen y por qué el cadáver presentaba esas heridas, las conclusiones preliminares mostraron un dato importante: "El estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona".

Ana Lía Corte tenía 52 años y era instructora de yoga.

En la escena del descubrimiento trabajaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER, el Gabinete de Criminalística, la Regional Tercera de la Policía de Río Negro y personal de las comisarías de la zona, entre otros. Los operativos se enfocaron en el área de La Barda del Ñireco y las zonas próximas al arroyo, sector en el que fue encontrada la instructora de yoga.

Por último, desde el MPF comunicaron que una vez finalizada la autopsia, "el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos e informados personalmente sobre estas circunstancias por representantes de la Fiscalía".

La desaparición de Ana Lía Corte

Ana Lía era profesora de purna yoga, un enfoque integral del yoga que busca desarrollar a la persona en todos sus aspectos (físico, mental, emocional y espiritual) y en sus redes se definía como amante del trekking. Estaba casada desde hacía 25 años con Milton Marques, un guía de montaña brasileño a quien había conocido en Bariloche y con quien tenía un hijo de 12 años.

A lo largo de los 18 días que estuvo desaparecida se conjeturaron distintas hipótesis, mientras se llevaban a cabo rastrillajes en las zonas de bosque del Cerro Otto, el Lago Nahuel Huapi y algunas estructuras abandonadas cerca del lugar. La pista principal que tenía el caso, en manos de la fiscal jefa Betiana Cendón, eran las imágenes de una cámara de seguridad que habían captado a la mujer en un transporte público.

La zona en la que fue hallado el cuerpo de la mujer.

A partir de la filmación, se pudo reconstruir que Corte subió a un colectivo de la línea 51 tras salir de su vivienda en el barrio Rancho Grande después de las 11 hs., y bajó en el cruce de las calles Tiscornia y Onelli, en el centro de Bariloche. Allí, se observó que vestía con un gorro de lana, una campera, pantalón ancho y llevaba una mochila.

Su familia denunció su desaparición ese mismo día a las 14 hs. y finalmente este martes su cuerpo fue encontrado en un barranco del barrio Arrayanes, ubicada cerca de la intersección de la calle que lleva el mismo nombre que ese distrito con con Onelli y La Barda. Marques contó mediante una publicación en Instagram que la mujer había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó que, en 2021 se había ausentado de la casa y la encontraron en la playa con un cuadro de hipotermia.

La emotiva despedida de su esposo

Luego de confirmarse el hallazgo, el guía utilizó las redes sociales para emitir un comunicado para agradecer a las autoridades y las personas involucradas en los operativos de búsqueda. "Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación en la incansable búsqueda de Ana Lía", comenzó diciendo.

Ana Lía Corte.

"El apoyo de todos fue mi cable a tierra. Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor", agregó en la publicación.

La prima de la instructora, Cecilia Corte, también escribió un posteo en el que destacó su personalidad y el tiempo compartido: “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche. Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos".

Por último, cerró: "Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”.

FP