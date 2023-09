Rafael Cúneo Libarona: “Cruz es mellizo, su hermano Justo murió en un accidente y no lo pudo sostener”

El trágico suceso de esta madrugada en la 9 de Julio, cuando el polista Cruz Novillo Astrada arrolló con su camioneta Amarok a un hombre en la Avenida 9 de Julio, sin detenerse y escapando de ese lugar, ya comenzó a esbozar los primeros capítulos de lo que promete ser una dura batalla legal por sacarlo de tan grave situación. Así su defensor, el doctor Rafael Cuneo Libarona, se presentó esta mañana en la sede policial para anunciar su representación, anticipando que el joven se entregaría, lo que ocurrió cerca de las 10 de la mañana.

El letrado negó, sin embargo, que hayan muchas las horas en que Novillo Astrada no estuvo a derecho, señalando que “apenas ocurrió el accidente de tránsito el chico le avisó a la madre, y tanto ella como su padre se acercaron a la comisaría".

El abogado señaló que Novillo Astrada estaba a disposición para que "para que le realicen cualquier test" y que quedaba a disposición de la Justicia. “También trajimos la camioneta que es la que tuvo el impacto con este señor que se cruzó para que hagan las pericias de planimetría que son las huellas de frenado, que a la camioneta también le hagan un examen dónde se impactó”, expresó el abogado en diálogo con el canal C5N.

Según indicó, "la camioneta tiene los impactos del lado izquierdo. El peatón cruzó del lado izquierdo y no se pudo evitar el accidente", agregando que "por lo que pudimos ver en las imágenes, este señor había cruzado en un lugar ajeno a las líneas peatonales, por lo que tendría responsabilidad también".

"Cruz venía de frenar en el semáforo anterior. Y a los diez o quince metros impacta contra algo que era esta persona, lamentablemente. A las 5 de la mañana hay poca visibilidad, sobre todo un día como hoy, que está por llover y oscuro. Poca visibilidad, el peatón cruza por un lugar incorrecto y ocurre una tragedia”, agregó Cúneo Libarona.

Ante la consulta por la huida de su defendido tras el accidente, Cúneo Libarona señaló: “Cruz es mellizo, su hermano sufrió un accidente y falleció. Al pasarle esto, no lo pudo sostener...”. E inmediatamente agregó: "Además tuvo miedo de que si frenaba esta persona estaba acompañada, que lo golpearan, hoy vivimos todos en una sociedad muy agresiva, los vemos todos los días en los medios".



Un polista atropelló y mató a un joven en la 9 de Julio: huyó, pero horas después se presentó con su abogado

"Fue inmediatamente a contarle esto a su madre y ella, inmediatamente, me llamó y vinimos todos a la comisaría a la jurisdicción del lugar”, precisó el letrado. "Las reacciones que tiene cada uno en determinado momento no son juzgables. Somos todos humanos y pasamos por diferentes transiciones”, destacó.

El abogado confirmó que el joven había salido con sus amigos y estaba volviendo a su casa. “Estaba en condiciones de conducir y por eso estamos acá”. Y agregó: “Él va a quedar detenido donde será indagado por el juez Carlos Gruñar. Mañana lo indagarán y se verá como continúa".

El abogado adelantó que su representado “va a declarar”. Cúneo Libarona comentó que fue él quien llamó al SAME: “Yo llamé al 911. Porque apenas me informaron los padres, llamé a la comisaría 1A en cuatro oportunidades, tengo los 4 llamados registrados, como no me atendieron, llamé al 911 y avisé lo ocurrido y les dije que estamos yendo”.

"Cruz no tiene antecedentes penales”, indicó Cúneo Libarona Con respecto a la carátula el abogado confirmó que es “homicidio culposo”. Aunque aclaró: “Eso es la calificación legal, lo que hay que demostrar en la investigación es si es autor penalmente responsable del delito de homicidio culposos que son dos cosas diferentes. La autoría en materia de delitos culposos es aquella que incumple la observancia de los reglamentos o resulta negligente o imprudente o viola el deber de cuidado. Si viola el deber de cuidado entonces es pasible de una responsabilidad. Lo que acabo de decir es que no es responsable porque frena en el semáforo y después tiene un impacto con una persona que no se puede evitar”.

“La actitud de los padres es de absoluta caballerosidad. Trajeron a su hijo a la comisaría y estamos acá desde las 7 de la mañana”, relató. Además, aprovechó para ponerse a disposición de la familia de la víctima.

El accidente de Justo Novillo Astrada

La mención de Cúneo Libarona al hermano mellizo de Cruz Novillo Astrada que murió en un accidente llevó al recuerdo de lo ocurrido en junio de 2021 con Justo Novillo Astrada, que venía desde Chivilcoy a la Capital Federal y chocó frontalmente con un micro, perdiendo la vida a los 22 años.

La tragedia ocurrió en el kilómetro 103 de la siempre peligrosa Ruta 8, y el VW Gol que conducía Justo Novillo Astrada se incendió luego del choque. Cabe recordar que en homenaje al joven fallecido en tan dramática circustancia, la Asociación Argentina de Polo realizó un torneo con su nombre.

