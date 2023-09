Un polista atropelló y mató a un joven en la 9 de Julio: huyó, pero horas después se presentó con su abogado

Un grave episodio de tránsito ocurrió este domingo poco después de la 5 de la mañana en la Avenida 9 de Julio, cerca de Retiro, cuando un joven en aparente situación de calle intentó cruzar la altura de la calle Arroyo y fue atropellado por una camioneta Amarok. El conductor del vehiculo resultó el polista Cruz Novillo Astrada, de 24 años, hijo del ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada, que luego del choque escapó del lugar.

Cinco horas más tarde, cerca de las 10 de la mañana, el abogado Mariano Cúneo Libarona se presentó en sede policial en representación de Novillo Astrada, que se entregó con el vehículo y quedó detenido.

A primera hora de la mañana, un joven de campera gris a rayas intentó cruzar por la senda peatonal la 9 de julio cuando fue atropellado por camioneta Volkswagen Amarok. Tras el impacto, que resultaría fatal, la camioneta no se detuvo y escapó dejando a la víctima sobre la avenida. Tras el incidente, personal de la policía de la Ciudad de Buenos Aires llegó enseguida, pero el SAME solo pudo confirmar que el joven, cuya identidad todavía no se conoce, había muerto. Así se dispuso la colocación de la carpa para las pericias correspondientes, tendientes a investigar la mecánica del hecho y las cuestiones legales pertinentes.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como un joven de unos 25 años, robusto, de alrededor de 1,70 metros de altura, y no tenía documentos o identificación. "Llevaba una campera gris con rayas blancas en sus mangas símil 'Adidas', buzo azul oscuro y remera color gris, jeans y medias", se indicó.

Las primeras versiones indicaron que la embestida se produjo cerca de la senda peatonal y la víctima fue arrastrada varios metros. En el caso interviene el personal policial de la Comisaría vecinal 1ª y, en principio, la causa está caratulada como 'homicidio culposo agravado por el abandono de persona'. En principio en la zona no parecían verse marcas visibles de frenada y resultarán seguramente claves las cámaras de la zona.

Alrededor de las 10 de la mañana, es decir cinco horas más tarde del accidente vial, el doctor Rafael Cúneo Libarona se presentó en la dependencia policial en representación del conductor de la Amarok, que minutos más tarde se entregó, llevando también el vehículo en cuestión.

El de los Novillo Astrada es un apellido con enorme trayectoria en el polo. Cruz Novillo Astrada es hijo como dijimos del ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada, y su madre es Ernestina Anchorena.

El polista quedó detenido, y quedara seguir el detalle de las actuaciones judiciales en marcha, mientras se averigua la identidad de la persona fallecida.

