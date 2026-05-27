“Sos mía o de nadie”: persiguió a su ex, se colgó de su camioneta y la amenazó mientras intentaba romperle a piñas el parabrisas

Una joven tucumana de 32 años denunció en sus redes sociales el ataque que sufrió por parte de su expareja, quien se subió al capot del vehículo donde ella se encontraba y, mientras golpeaba el parabrisas con los puños, la amenazó de muerte: “Sos mía o de nadie”. Con la gran repercusión que tuvo su video, la mujer logró que el agresor, identificado como Carlos Luciano Nieva, de 35 años, fuera detenido este miércoles, en horas de la tarde.

El hombre, que trabaja como taxista, fue arrestado por orden judicial anunció el comisario Marcos Barros, informó Clarín. La joven, llamada Micaela Calderón, ya había denunciado que sufría hostigamientos y amenazas por parte de su ex "desde hace más de diez años". Este último episodio ocurrió en la madrugada del pasado domingo, en la localidad de Concepción, en el sur de la provincia de Tucumán, cuando la joven estaba con una amiga.

Fue allí cuando Nieva empezó a gritarle, se subió al capot del vehículo, golpeó el parabrisas y amenazó a su ex. En la grabación puede escucharse a las dos mujeres aterrorizadas por lo que está ocurriendo, mientras una le dice a la otra: “¡Pará y llamá a la Policía!, que nos ayuden”.

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La declaración de Micaela Calderón sobre el ataque que sufrió de su ex

Micaela Calderón subió un extenso posteo a su cuenta de Facebook, hablando de la agresión que sufrió de su expareja: “Quiero que sepan que lo que se ve en esos videos no fue un hecho aislado. Lo que pasó el domingo fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años”.

Y agregó: “La persona que se subió al capot de la camioneta, golpeando con violencia el parabrisas para destruirlo mientras nos gritaba una y otra vez que nos iba a matar, es Carlos Luciano Nieva. No fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer”.

A continuación, denunció: “Venimos sufriendo un hostigamiento y acoso sistemático, porque no solo soy yo quien padece esta situación, sino que se extiende a todo mi círculo, nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, donde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y más...".

Luego reveló que su ex "ha utilizado decenas de números de WhatsApp y perfiles falsos en redes sociales para amedrentarme. Maneja un taxi en Concepción, usando ese auto como una herramienta para perseguirme”.

La mujer señaló que denunció a Nieva “hace más de 3 meses”, y la Justicia ordenó implementar “una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de contacto”.

Sin embargo, tras el ataque que acaba de sufrir, confesó que “hoy decido hablar en primera persona porque las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la justicia sigue su vida como si nada. La indiferencia también es cómplice".

El posteo de Micaela Calderón hablando del ataque que sufrió y el acoso de su ex

La joven cerró el posteo remarcando: “No voy a naturalizar más la violencia ni las amenazas de muerte. La justicia ya está actuando, y solo queremos que la ley actúe con la seriedad y la urgencia que corresponde antes de que tengamos que lamentar algo peor. Queremos vivir en paz y sentirnos seguras. Gracias a los que de verdad nos apoyan”.

HM