Un joven repartidor de chipa se defendió a golpes de dos motochorros que intentaron robarle su bicicleta cuando trabajaba en la localidad bonaerense de Merlo. "Hacela corta y dame las cosas, te vamos a matar”, le dijo uno de los ladrones a la víctima, que los enfrentó al notar que no estaban armados y logró que salieran corriendo, abandonando la moto con la que circulaban por la zona.

El hecho sucedió este domingo en la calle Brasil, entre Guardia Vieja y Saavedra, cuando Cristian, de 21 años, recorría uno de los lugares habituales por los que sale a repartir. En ese momento, los delincuentes lo sorprendieron y lo empezaron a amenazar para que entregara su bicicleta y sus pertenencias, con frases como "quedate pillo" y "te vamos a matar".

Sin embargo, el joven se dio cuenta de que ninguno de los dos delincuentes tenían armas: apoyó su bicicleta en la calle y enfrentó al que había descendido del vehículo, que se dio a la fuga a toda velocidad. Después, le tiró la moto al que conducía y comenzó a golpearlo a puñetazos y a patadas.

El rodado quedó tirado en el lugar y, en una secuencia que llamó la atención de los vecinos y el propio repartidor, uno de los atacantes regresó en una camioneta blanca con la intención de recuperarla. Pero los presentes se lo impidieron y lo obligaron a que se fuera nuevamente antes de que llegara la Policía, que procedió a secuestrar la motocicleta.

Todo quedó captado por una cámara de seguridad ubicada en la zona y, más tarde, las imágenes fueron difundidas en las redes sociales a través de la cuenta de Instagram de Chipa Santa Ana, emprendimiento para el que trabaja Cristian, que advirtió acerca de los episodios de inseguridad que sufren sus vendedores.

"Así es como intentaron robar a uno de nuestros vendedores en Merlo Norte, no se puede ni salir a trabajar porque estos lacras te quieren sacar lo poco que uno tiene. Por suerte no llegaron a robarle nada y pudo defenderse a los golpes. Salieron corriendo dejando la moto en el lugar", expresaron el texto que acompañó la publicación.

"Es uno de los peores momentos", dijo el vendedor

El repartidor finalmente realizó la denuncia en una comisaría cercana mientras que el vehículo de los delincuentes quedó bajo custodia policial. Luego, durante un reportaje que brindó al medio TN, reconoció que a pesar de que siente miedo con lo que sucedió, afirmó que continuará trabajando porque depende de ese ingreso para vivir.

“Fue terrible. Es uno de los peores momentos que hemos vivido con los otros chicos con los que trabajamos en la calle. Es frustrante”, relató el joven. En esa línea, explicó que no es la primera vez que sufre un intento de robo, y que sufrió tres hechos de este tipo en Merlo y uno de ellos cuando salió a repartir por la localidad de Marcos Paz.

"Tengo miedo, pero tengo que trabajar, si no, no puedo comer, no me queda otra”, aseguró Cristian. Con respecto al intento de asalto que sufrió este domingo, lo definió como "un día perdido" y agregó que cotidianamente se levanta a las cuatro de la mañana para comenzar a cocinar las chipas para después salir a venderlas.

