Video: hizo manejar a su hijo a alta velocidad sobre la Richieri y le suspendieron la licencia

Un automovilista captó el momento en el que un hombre hizo manejar a su hijo pequeño sobre sus piernas en plena Autopista Riccheri y la avenida General Paz a alta velocidad. Luego de que se viralizara el video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron inhabilitar al conductor.

Según advirtió la persona que grabó el video, la secuencia comenzó en Camino de Cintura, a la altura de la localidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires, cuando intentó establecer contacto con el hombre que iba con el menor de edad a bordo de un automóvil BMW 320 negro. “Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”, relató el vecino.

En declaraciones con la señal TN, también precisó que el individuo manejaba con el niño sobre sus piernas, la cara muy cerca del volante, e iba 100 km/h. Además, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y otro menor estaba sentado en el asiento del acompañante. "Justo cuando estaba por cruzar el peaje de la Ricchieri se bajó de la autopista y lo perdí de vista cuando siguió por la avenida General Paz”, agregó.

Posteriormente el hombre se contactó con la Policía, que realizaron la denuncia correspondiente para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inicie con las sanciones pertinentes. A través de un comunicado, el organismo que depende del Ministerio de Transporte informó que se tomó la decisión de inhabilitar al conductor por poner en riesgo su vida y las de sus hijos.

Debido a esta suspensión, el responsable de las infracciones deberá ser sometido a una reevaluación psicofísica que determine si es apto o no para "manejar un vehículo en la vía pública sin poner en riesgo a otras personas", agrega el escrito.

Además, Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, dio su visión sobre el hecho: “Esta sucesión en la que papás ponen frente al volante a nenes nos tiene que hacer reaccionar a todos. Desde la ANSV aplicamos la suspensión que corresponde pero es necesario que las mamás no permanezcan pasivas cuando sus parejas hacen esto".

"No deben permitirlo. No es un rito de iniciación ni una cosa de varones, es una locura que le puede costar la vida a un chico. No duden en denunciarlo”, concluyó el funcionario.

Por último, recordaron un caso similar, que tuvo lugar a principios de enero, cuando un hombre graba a su hijo conduciendo un camión en la Autopista Ezeiza-Cañuelas. En esa ocasión, la ANSV optó por suspender la licencia de conducir e inhabilitaron su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

