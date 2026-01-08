"Aclaración técnica" o intimidación: el comunicado de la SIDE contra una nota publicada sobre el DNU de Inteligencia

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) difundió un comunicado oficial este miércoles por la noche en el que desmintió una nota publicada por el diario La Nación sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei firmó para modificar la Ley de Inteligencia. Según el organismo, la publicación "contiene falsedades y busca generar confusión con interpretaciones malintencionadas y falsas".

La nota a la que alude el organismo de inteligencia repasa punto por punto el DNU 941/2025. Sostiene que la resolución, firmada por el Presidente y su Gabinete el 31 de diciembre pasado, "reordena equilibrios internos y fragmenta el manejo del sistema de inteligencia" de manera "elástica", lo que, de acuerdo con el artículo, podría habilitar tareas de inteligencia sobre actividades legítimas, "como la militancia política o el periodismo".

Otro de los aspectos cuestionados por la publicación es la supuesta falta de límites claros entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, lo que permitiría que "las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos". Además, el artículo pone en duda el carácter de urgencia de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.

En un texto difundido a través de su cuenta oficial en X, la SIDE afirmó que el Decreto 941/25 no "corre los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de la vigilancia estatal", como sostiene la nota de La Nación, sino que introduce una serie de modificaciones orientadas a fortalecer la integración del Sistema de Inteligencia Nacional. Según el comunicado, la reforma apunta a que el organismo produzca "información estratégica para asistir la toma de decisiones del Poder Ejecutivo".

Asimismo, el organismo remarcó que las "acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia" están definidas "dentro del universo de amenazas a la seguridad estratégica nacional". En ese sentido, aclaró que este tipo de actividades no incluye a militantes políticos ni a periodistas.

Respecto de la reorganización de las áreas de inteligencia de Defensa Nacional y Seguridad Interior, la SIDE explicó que el decreto no "rompe un consenso básico de la democracia argentina", sino que elimina "tareas de investigación criminal de la SIDE" y pone fin a "la duplicación de estructuras de inteligencia militar en el Ministerio de Defensa".

En otro tramo del comunicado, el organismo sostuvo que la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional resultaba "urgente" debido al "complejo contexto internacional que se está viviendo", entre los que mencionó "la captura del principal dictador de la región". Con ese argumento, justificó que la norma fuera firmada una vez finalizado el primer período de sesiones extraordinarias del Congreso. "No se podía esperar a las sesiones ordinarias de marzo", añadieron.

En relación con la falta de tratamiento legislativo de los cambios introducidos en la Ley de Inteligencia, la SIDE señaló que aquellas modificaciones "que merecen un profundo debate" serán abordadas en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley "para una reforma más abarcativa, pero menos urgente", que, según indicaron, ya se encuentra en elaboración.

Hacia el cierre del comunicado, el organismo reiteró su rechazo a la publicación de La Nación y concluyó: "Escribir en un medio de comunicación reputable sobre cuestiones de inteligencia requiere conocimiento y especialización, por lo que sugerimos a aquellos periodistas interesados informarse en lugar de arriesgarse a publicar falsedades".

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expresó su repudio al comunicado de la SIDE en el que el organismo cuestionó una nota publicada en La Nación, y calificó esa intervención como un "apriete explícito".

Frente al pronunciamiento oficial en contra de la publicación firmada por la periodista Delfina Celichini, a la que la SIDE acusó de contener interpretaciones falsas, Ferraro sostuvo que el comunicado constituye un “apriete” encubierto bajo una “aclaración técnica”, y advirtió que se trata de "un mensaje intimidatorio de enorme gravedad institucional".

En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, el diputado cuestionó el rol asumido por el organismo de inteligencia. "La SIDE no está para disciplinar voces críticas. Lo ocurrido anoche traspasa los límites que impone su función, atenta contra la libertad de expresión y evidencia una asimetría de poder inadmisible en una democracia", escribió.

En ese marco, Ferraro llamó al Gobierno nacional a comunicar cualquier desacuerdo o aclaración por vías institucionales. Entre ellos, mencionó "el Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, las conferencias de prensa y la comparecencia de funcionarios para rendir cuentas".

Hacia el cierre de su pronunciamiento, Ferraro expresó su respaldo a la periodista y afirmó: "Toda nuestra solidaridad con Delfina Celichini frente a este apriete y por ejercer su función como periodista de investigar, preguntar, publicar, informar".

