Alberto Fernández en Twitter: saludó a estudiantes y criticó a Patricia Bullrich

Alberto Fernández vive momentos cruciales en su carrera política: el presidente electo presenta este viernes 6 de diciembre su Gabinete y el próximo martes 10 celebrará el traspaso de mando y asumirá el cargo. Sin embargo, ni estos temas, ni la incertidumbre en torno al equipo económico, le impiden dedicarle tiempo a Twitter, uno de sus canales de comunicación favoritos. Luego de pasar una noche respondiendo mensajes de los usuarios, y de "bajar" a un ministro por un tuit borrado, el líder del Frente de Todos volvió a usar la red social esta mañana para enviar saludos, sin perder la oportunidad de criticar al Gobierno de Mauricio Macri.

El exjefe de Gabinete respondió primero a un mensaje de Marcos Galperín. "Le deseamos éxito a @alferdez en esta nueva etapa que comienza para los argentinos. Sabemos que depende de todos nosotros lograr un país federal con mayor equidad. Nos comprometemos a trabajar juntos para lograr el desarrollo sostenible que necesitamos #CrecerEsLaSalida", escribió el CEO de MercadoLibre. "Gracias @marcos_galperin! Estamos dando vuelta una pagina de nuestra historia en la que políticas perversas arruinaron la producción y el trabajo. Dejaremos de lado la mentira y la ineptitud que marcó este tiempo. Y lo vamos a hacer entre todos y en favor de los marginados", replicó el próximo mandatario.

Gracias @marcos_galperin! Estamos dando vuelta una pagina de nuestra historia en la que políticas perversas arruinaron la producción y el trabajo. Dejaremos de lado la mentira y la ineptitud que marcó este tiempo. Y lo vamos a hacer entre todos y en favor de los marginados. https://t.co/0BwfoHJ6mH — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

Fernández también mencionó un mensaje de Marcelo Tinelli, integrante del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre que impulsa el peronismo. "Gracias @cuervotinelli por tu enorme compromiso en la lucha contra el hambre. Así los argentinos debemos cumplir un imperativo moral. Lo saben los intendentes que en estos años cubrieron las necesidades que el Gobierno Nacional desatendió. La lucha contra el@hambre es con todos", dijo @alferdez.

Gracias @cuervotinelli por tu enorme compromiso en la lucha contra el hambre. Así los argentinos debemos cumplir un imperativo moral. Lo saben los intendentes que en estos años cubrieron las necesidades que el Gobierno Nacional desatendió. La lucha contra el@hambre es con todos. https://t.co/4k84BNyY4o — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

El próximo jefe de Estado también saludó a un usuario que le comentó que estaba con fiebre, respaldó a otro que propuso fabricar baterías de litio en el país ("pienso igual que vos", comentó) y deseó suerte a dos estudiantes de comunicación. Acaso el momento más destacado fue cuando respondió a una broma de una joven que le pidió expulsar del país a su hermano porque le robó un chocolate. Fernández aprovechó la ocasión para criticar una vez más al Gobierno de Cambiemos en materia judicial y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "No da para expulsarlo!!! Eso pedíselo a la BULLRICH... No a mi. Pero decile a tu hermano que la próxima vez que lo haga seremos inflexibles. Aunque tendrá un juicio justo de esos que no existen en la Argentina de hoy", sostuvo.

No da para expulsarlo!!! Eso pedíselo a la BULLRICH...No a mi. Pero decile a tu hermano que la próxima vez que lo haga seremos inflexibles 🤨 Aunque tendrá un juicio justo de esos que no existen en la Argentina de hoy. https://t.co/LcqhDYwNoQ — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

Por último, Fernández tomó con humor la imagen de un estudiante de Filosofía y Letras que reparte "estampitas" con sus mensajes de apoyo a los alumnos. "Muy divertido!!! hay que estudiar para aprobar los examenes!!! Ese el secreto. Mucha fuerza a todos. Desde mi corazón se los deseo. Y gracias por tanto cariño", escribió.

😂 muy divertido!!! hay que estudiar para aprobar los examenes!!! Ese el secreto. Mucha fuerza a todos. Desde mi corazón se los deseo. Y gracias por tanto cariño. https://t.co/CwiuaFd3qB — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

