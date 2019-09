Alberto retoma la campaña con fotos en zonas críticas

por Rosario Ayerdi

“¿Por qué tengo que dejar de decir las cosas que digo desde hace veinte años y dejar de decir las cosas que digo de la gestión de Mauricio Macri desde que asumió?”, pregunta Alberto Fernández cuando discute con su equipo el tono con el que deben iniciar la campaña. Sabe que la crisis económica lo obliga a adoptar una actitud más moderada, pero no abandonará la campaña, por lo que en las recorridas la crítica llegará a través de las fotos, ya que en este tramo de la pelea electoral comenzará a mostrarse con los más castigados.

Desde el 18 de mayo, cuando Cristina Kirchner anunció su candidatura, Fernández se enfocó en aumentar el caudal político del kirchnerismo. Con este objetivo, fueron pocas las imágenes con ciudadanos y muchas las de los dirigentes que apoyaban su postulación. Ahora, con el 49,5% de los votos que obtuvo el 11 de agosto y con la intención de llegar al histórico 54% de 2011, la estrategia cambiará: las fotos serán con ciudadanos de las zonas más pobres del país. El discurso se seguirá enfocando en la economía pero, ante la obligación de la moderación, serán las imágenes las que hablen de cómo afecta la crisis a los ciudadanos.

A Fernández aún le quedan provincias por visitar. En las oficinas de la calle México anotaron Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, La Pampa, San Luis, Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz como los territorios a los que Fernández debe ir antes del 27 de octubre. Los dos últimos los pisó antes de ser el candidato oficial (uno en abril y otro en mayo). El candidato ya avisó que seguirá tomando los vuelos de Aerolíneas Argentinas. En el equipo de campaña aseguran que el contacto en cada aeropuerto con cientos de turistas que iban de un lugar a otro fue clave para conquistar y sentir el termómetro de una clase media alejada del kirchnerismo. Tal como contó ayer este diario, en la campaña Fernández también comenzará a mostrar a los equipos que formarán parte de la gestión.

La gira por España y Portugal trae de regreso a un Fernández optimista sobre las relaciones con el mundo en caso de ganar la elección general. “Fuimos pensando que nos podía ir 8 sobre 10. Nos fue 14 sobre diez”, evaluó parte de la comitiva que regresó hoy al país. El candidato resalta una de las frases, que cuenta que el presidente de España, Pedro Sánchez, le repitió en el encuentro de una hora y 20 minutos: “Estoy para lo que necesites. Con Europa, con el FMI, para lo que sea”.

En la reunión con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, Alberto Fernández y Felipe Solá aprovecharon para conocer cronológicamente las distintas medidas que el mandatario tomó al asumir, y tomaron nota. Resalta la charla sobre los salarios, el primer ministro les explicó que no aumentaron, sino que les sacaron todos los impuestos.

“Estuvimos con medio PBI de España”, dicen de manera exagerada en el Frente de Todos. Fernández cenó con importantes empresarios que le reclamaron medidas a corto plazo. Alberto no dijo algo distinto a lo que dice acá: “No cogobierno y no puedo estar en funciones cuando aún no fui electo”.

Sobre el fantasma de Venezuela con el que el gobierno hace campaña, desde el entorno de Fernández aseguraron: “No hizo ninguna falta diferenciarse de Venezuela. Nunca surgió el tema porque estaba claro que no vamos para ese lado”.