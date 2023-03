"Los narcos han ganado": la reacción de Aníbal Fernández ante el ataque a la familia Roccuzzo

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que "los narcos han ganado" al opinar sobre el ataque que recibió la familia de Antonela Roccuzzo y el mensaje mafioso dirigido a Lionel Messi en la ciudad de Rosario y dijo que se encuentra trabajando en el área.

El funcionario señaló que la zona en la que se encuentra el Supermercado Único –propiedad de la familia Roccuzzo–, en el oeste de la ciudad de Rosario, corresponde a las tareas asignadas a la Gendarmería, al tiempo que precisó que no se trata de un área "tan caliente".

"Lo que sucedió hoy tiene características particulares y llama mucho más la atención por razones obvias. En nuestro trabajo se define en una mesa de todas las semanas lo que se conoce como fajas de empeñamiento", explicó en diálogo con Radio 10 y reiteró: "Estaba en la faja que le corresponde a la Gendarmería".

Así quedó el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo tras ser baleado

El funcionario del Gabinete que responde a Alberto Fernández planteó que la situación en Rosario es compleja "desde hace 20 años" y detalló que durante 2022, la cartera que lidera coordinó 2.050 procedimientos que dejaron un saldo de 2.077 detenidos. "Estamos trabajando muy fuerte, dispuestos a seguir haciéndolo financiados por el Gobierno Nacional", aseguró.

Algunos de los detenidos en los procedimientos realizados el año pasado, agregó, “ya estaban presos". "Detuvimos a tipos que estando presos, estaban afuera choreando y que fueron detenidos y en algún caso abatidos por las fuerzas de seguridad", contó

El supermercado de la familia Roccuzzo que fue baleado en Rosario.

Ataque al supermercado de la familia Roccuzzo: Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta se cruzaron por la seguridad en Rosario

"Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos", explicó, e informó que se comunicó telefónicamente con el intendente de Rosario Pablo Javkin tras el ataque.

"¿A cuánto está el presidente de acá? ¿A media hora? Vengan acá. Yo no manejo las fuerzas de seguridad, y cuando pedí no me dejaron, entonces los que tienen la responsabilidad que vengan acá", les había reclamado el intendente en diálogo con la prensa, en reclamo de ayuda de parte de las autoridades para combatir el narcotráfico.

Fernández aseguró que mantiene una comunicación cotidiana con el presidente de la Nación por el tema y aclaró que se trata de una de las principales preocupaciones del mandatario. "Hablé con el Presidente varias veces en el día de hoy y es una cuestión que le preocupa", indicó.

El funcionario también dijo que designó como nexo político con el Gobierno provincial a su jefe de Gabinete, José Lucas Gaincerain.

Por último, respondió a las críticas de la oposición y apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio. "Gobernaron cuatro años. ¿Qué hicieron esos cuatro años? Nada", dijo.