Aníbal Fernández: "Si hay media palabra que Macri tenga para decir, hay que escucharlo"

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, se refirió a la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que convoca a un diálogo y sobre si hablaría con el ex presidente Mauricio Macri, aseguró: "Si hay media palabra que Macri tenga para decir, hay que escucharlo".

Si bien aclaró que el ex mandatario le "da asco” porque “lo que hizo por Argentina es ruin”, expresó: Si hay media palabra que pueda ofrecerle a los argentinos, algo de lo que no hizo en los cuatro años, yo me tengo que sentar con él. La grandeza está en los intereses del pueblo argentino”.

Alberto Fernández seguirá con las conversaciones ya iniciadas, pero no negociará con Mauricio Macri

Entrevistado en el programa “Antes y Después” que se emite por La Once Diez / Radio de la Ciudad, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner manifestó que no tiene dudas de que "seguramente va a haber voluntad por parte de Alberto y de su gobierno de convocar y encontrar alternativas".

Asimismo, definió a Cristina Kirchner como “el cuadro político más importante de los últimos 70 años” y afirmó que “es la jefa del movimiento nacional peronista por naturaleza”. "Como dice Max Weber, es la autoridad legítima, no necesita tener la presidencia del partido. Tiene autoridad para decir lo que está diciendo y nunca en detrimento de Alberto”, dijo.

Mauricio Macri pone reparos a un eventual diálogo mientras Elisa Carrió y Larreta hablan de "gestos"

En cuanto a los desalojos por tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández apoyó el accionar del gobernador Axel Kicillof: “Las fuerzas de seguridad tienen que actuar si la Justicia les da una orden. Yo hubiera hecho lo mismo que Kicillof”. Además, manifestó: “Grabois es un señor grande que sabe lo que hace. No pienso ni parecido a lo que él piensa en muchas cosas. Si un día nos cruzamos no tendría problema en debatirlo”.

Por último, Aníbal Fernández se refirió al apoyo de Elisa Carrió a la posible designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. “Debo reconocer que, en este caso, nos parecemos. Ella está de acuerdo con lo que yo pienso. No sé cuál es su objetivo, pero desde mi óptica, Rafecas y otros cuántos más son gente que ha demostrado ser funcionales al trabajo serio", concluyó.

EuDrMC