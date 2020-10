"Ponelo a Aníbal", el operativo clamor y un cruce con Andahazi

En medio de un operativo clamor virtual de la militancia kirchnerista para que Alberto Fernández ponga a Aníbal Fernández en su gabinete, el interventor de YCRT tuvo un violento intercambio con el escritor y panelista Federico Andahazi, quien lo acusó de ser "La Morsa", algo que quedó desacreditado en la justicia.

El apodo La Morsa se asocia directamente con Fernández desde que en 2015 en televisión un ex socio de los asesinados del triple crimen de la Efedrina dijo que el entonces jefe de gabinete era la figura manejaba ese negocio ilegal.

"Che pelotudo...Bien de nazi y cagón lo tuyo. Acusar a alguien aunque más no sea veladamente, de un delito sin pruebas ni fundamentos!

Hace bien tu laburo otario, bufón de Clarin!!", le contestó Fernández.

Esos insultos del funcionarios fueron una reacción a este tuit de Federico Andahazi:

"Este país se levanta con efedrina y otras sustancias"

La Morsa #PoneloaAnibal — Federico Andahazi (@andahazi) October 26, 2020

"Ponelo a Aníbal" es el hashtag usado por militantes kirchneristas para pedirle desde el mundo virtual al presidente que le de un lugar en el gabinete.

El propio Aníbal deslizó que hay alguien en el Gobierno que no lo quiere en el equipo, aunque aclaró que no es ni el presidente ni la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien este lunes 26 de octubre sugirió que debe haber cambios en el gabinete.

La Morsa volvió a surgir tras la elevación a juicio oral de un tramo de la causa de la efedrina, en la que trascendió que el que se atribuye ese apodo es un ex agente de inteligencia, Julio César Pose y no el ex jefe de Gabinete.

"Era algo que ya se sabía", dijo Fernández en su momento, quien consideró que esa asociación de él con la droga fue instalada para hacerlo perder las elecciones de 2015.

MC