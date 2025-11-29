Anticomunismo y entusiasmo mileísta: las consignas de la marcha a favor de la libertad de los represores condenados

“Mañana vamos a presentar un petitorio al presidente Javier Milei para solicitar un indulto. Es una decisión política fuerte, pero la puede tomar”, aseguró a PERFIL Asunción Benedict. La referente de la organización Pañuelos Negros y hermana del diputado de La Libertad Avanza Beltrán Benedict fue una de las organizadoras de la manifestación que se realizó esta tarde frente a Casa Rosada para pedir la liberación de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. La convocatoria fue pequeña, pero movilizó a colectivos con militares de distintos puntos del país, sobre todo del Norte.

Asunción Benedict es hermana del diputado Beltrán Benedict y fue una de las organizadoras. (FOTO NESTOR GRASSI)

La manifestación estaba convocada para las 16. En la previa, según trascendió, el Ministerio de Seguridad le sugirió a los organizadores que movieran el punto de encuentro para evitar un cruce con la marcha a favor de Palestina, que tenía previsto terminar en Plaza de Mayo alrededor de las 17. Si bien no aceptaron la recomendación, el acto comenzó a las 15:40 y para el momento en el que llegó el otro grupo ya se habían retirado.

Javier Milei desafía la política de Derechos Humanos: las señales de retroceso en Memoria, Verdad y Justicia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, hubo momentos de tensión. Una decena de militantes fueron a la plaza para repudiar el acto. Las autoridades montaron un operativo de seguridad que separó a los dos grupos por medio de una valla. Resultó difícil escuchar a los oradores, que hablaban con un megáfono, debido a los gritos: “asesinos”, “genocidas” y “devuelvan a los nietos” fueron algunas de las frases más repetidas.

Marcela se acercó a Plaza de Mayo para repudiar la convocatoria. (FOTO NESTOR GRASSI)

“Vinimos a contrarrestar la marcha a favor de los genocidas. Ellos consideran que las condenas que tienen no son justas, que tienen que salir en libertad, pero nosotros como pueblo no lo vamos a permitir. Vamos a reivindicar siempre la memoria de los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos”, aseguró a PERFIL Marcela, una de las militantes que se hizo presente para repudiar el acto. Según contó, la presencia del grupo fue clave para que la manifestación no se pudiera hacer en la Pirámide de Mayo y tuviera que trasladarse unos metros: “Este es el lugar de las Madres de Plaza de Mayo”.

Convocatoria pequeña e internas en la familia militar

Entre los manifestantes que piden por la liberación de los represores condenados había militares y civiles, la mayoría adultos mayores. Cuando se conoció la convocatoria, en un sector de la sociedad se encendieron las alertas sobre hasta dónde los organizadores contaban con el aval del Gobierno y si se iban a sumar al acto referentes de La Libertad Avanza.

(FOTO NESTOR GRASSI)

No solo no hubo caras conocidas del oficialismo, sino que la convocatoria fue muy pequeña y dejó ver las internas del sector. Además, según reveló ElDiarioAR, Orlando “Hormiga” González, un represor de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) se desligó de la organización de la marcha por diferencias con otros coordinadores.

Carlos Presti asumirá como ministro de Defensa en lugar de Petri: críticas, alertas y una designación sin precedentes

En Plaza de Mayo tampoco hubo referentes de alto perfil como, por ejemplo, Cecilia Pando, cuya organización no coincide con este grupo. En el entorno de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuya militancia estuvo ligada históricamente a estos temas, respondieron a PERFIL que no estaban al tanto de la convocatoria.

Según Benedict, que su hermano sea diputado de La Libertad Avanza “no significa que haya habido apoyo del Gobierno”. “Es más, yo pertenezco a otro espacio, el de Juan José Gómez Centurión”, agregó. Con respecto a la ausencia de figuras conocidas, respondió: “Hay agrupaciones que no han apoyado, es cierto. Nosotros somos muy disruptivos y este es nuestro acto. Hay distintos estilos”. Y sobre la vice, agregó: “Villarruel dice que está con las víctimas civiles. Yo creo que en el corazón lleva esta causa pero bueno…”.

(FOTO NESTOR GRASSI)

Entre los organizadores se destacó el rol de Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea; y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas señalado por realizar torturas a conscriptos y actual procurador del Poder Judicial de Tucumán. “Es vetarano de las dos guerras, porque también estuvo en la guerra contra la subversión”, dijo Benedict.

Entusiasmo mileísta, anticomunismo, patria y religión

A pesar de subrayar una y otra vez que no tuvieron apoyo del oficialismo, todos reconocieron el entusiasmo que les genera Milei. “Después de 50 años, este es el primer gobierno que nos da crédito”, dijo Fidel Gómez, del Regimiento de Infantería de Monte 28 (RIMTE 28) de Tartagal. En el colectivo que lo trajo a Buenos Aires viajaron casi 60 personas. Su grupo se identifica con gorras y con la leyenda “Rodillas negras”, como son conocidos por los parches que tienen sus uniformes, y con camperas con la inscripción “Operativo Independencia”.

(FOTO NESTOR GRASSI)

La queja por haber sido invisibilizados luego del regreso de la democracia fue extendida. En ninguna de las respuestas apareció algún atisbo de crítica sobre los crímenes cometidos por el Estado durante los ‘70. Al contrario: se reconocen como héroes. “Nosotros diezmamos a la subversión. Ellos querían izar la bandera roja”, aseguró Gómez.

Inesperado: Karina puso a un militar en Defensa

En la misma línea se expresó Miguel Benzi, del Grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy -que también llevaron banderas del Operativo Independencia-: “Acá hubo una guerra y los héroes que nos salvaron de los comunistas están presos. Los que están libres no tienen el reconocimiento. La idea del extremismo, del ERP y Montoneros, era que no flameara la celeste y blanca”, dijo.

(FOTO NESTOR GRASSI)

“Ahora se van a abrir puertas. Todos estos años se deshumanizó a los militares. Supuestamente hubo 30 mil desaparecidos, pero se sabe que fueron 8 mil. ¿Dónde están los otros 22 mil? También hubo muertes de militares. Ahora se está viendo la otra cara de la verdad”, agregó.

Este fue el tono de los oradores que hablaron en el acto: vociferaciones contra el comunismo, loas a los militares condenados y referencias religiosas constantes. Para que no quedara ninguna duda, una vez que todos terminaron de hablar, el grupo cerró el evento con un Ave María.

(FOTO NESTOR GRASSI)

(FOTO NESTOR GRASSI)