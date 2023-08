Así votaron los famosos en las PASO: Moria, Mirtha, Pampita, L-gante y más

Entre los millones de argentinos que acudieron a votar a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) estuvieron también varios famosos, como Mirtha Legrand, Carolina "Pampita" Ardohain, Victoria "Vicky" Xipolitakis, Marcela Kloosterboer y L-Gante, que salió de la cárcel para ir a sufragar.

Muchas de las figuras que participaron del acto electoral mostraron en las redes sociales cómo vivieron este día tan importante para la nación.

Una de ellas fue la actriz Kloosterboer, que compartió el momento en su cuenta oficial de Instagram: "Ya voté. Deseo que nuestro país pueda salir adelante con todo el potencial que tenemos. Y que valoremos y respetemos la democracia y las diferentes formas de pensar", indicó la actriz.

Roberto García Moritán junto a Pampita y su hija Ana García Moritán. La actriz Marcela Kloosterboer. Fotos: Twitter/Instagram

Por su parte, el conductor Jorge Rial también aportó con una foto arriba del auto, en la cual les actualizó a sus seguidores su día a día. "Yendo a votar", comunicó el periodista.

En tanto, Mario Pergolini compartió una imagen del momento en el que fue a sufragar y Karen Reinchardt mostró que le tocó trabajar como fiscal de mesa.

Uno de los que se tomó la jornada con humor fue Gustavo Conti, quien mostró parte de su DNI y reveló que su segundo nombre es Ariel.

"Ya cumplí con mi obligación, así que ahora me voy a mi casa. Vine temprano, todavía no habían empezado. Tuve que esperar. Vine temprano para poder hacer las cosas rápido, pero tuve que esperar", comentó.

A su vez, dio a conocer una situación que vivió, en la que estuvo a punto de ser fiscal de mesa por llegar temprano: "¡Casi me pasa eso! Llegué 8:15 y faltaban fiscales y presidentes. Me fui corriendo a comprar facturas. Llegué 8:45 y todavía no habían largado... pero ya estaban casi".

El ex Gran Hermano Gastón Trezeguet fue otra de las figuras que ya fue a sufragar.

El panelista se limitó a subir una imagen en la que se puede ver el sobre y las boletas de las diferentes coaliciones políticas, con un sticker que dice "Votá".

Florencia de la V acudió muy sonriente a votar al colegio San Martín de Tours Mujeres, en la mesa 6428, impecablemente vestida con jean, camisa celeste y saco azul y acompañada de su marido, Pablo Goycochea.

"Hoy el protagonista es el pueblo", manifestó.

La modelo y conductora "Pampita" Ardohain acudió a una mesa electoral con su hija menor, Ana García Moritán, a emitir su voto en las PASO 2023.

"Democracia: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este de elegir y controlar a sus gobernantes", escribió en sus redes sociales la modelo, que asistió con look muy casual a la Escuela N°8, Alte. González Fernández, del barrio de Belgrano, en la Mesa 593.

Por su parte, el cantante L-Gante, Elián Valenzuela, fue trasladado desde la DDI de Quilmes hasta la Unidad Penitenciaria Nº58 de Ingeniero Budge, tras haberle pedido permiso a la Justicia para ir a votar.

Fue esposado y en un megaoperativo que incluyó cuatro motos y varios efectivos policiales afectados a su custodia. El operativo se realizó en una hora, entre traslado de ida y vuelta y los 10 minutos que estuvo en el interior de la Unidad Penitenciaria. L- Gante no brindó declaraciones, pero sí lo hizo su abogado, Diego Storto, que aseguró que ve muy cercana la libertad.

Mientras tanto, Fátima Florez eligió un look tan casual como colorido y musicalizó su foto votando con el tema "Suave", de Luis Miguel.

También colorida y sonriente se mostró "Vicky" Xipolitakis, que en 2015 fue tendencia por un video que grabó en el cuarto oscuro, asombrada por su luminosidad.

Karina Mazzocco fue abrigadísima y con unas gafas enormes a emitir su voto. En su cuenta de Instagram dejó un mensaje sobre la importancia de la democracia.

Yanina Latorre sonrió para la foto mientras emitía su voto, pero no dudó en expresar su queja por las demoras en el sistema electrónico.

"Votada. Cumplí, lento, me quejé, medio caos. Pero bueno. Aguantemos y votemos", escribió en Instagram, mientras que en Twitter sumó: "Un desastre todo para votar. Colas de dos horas. Mal organizado. Las máquinas son un caos. Gracias a los que nos joden la vida también mientras votamos".

Los conductores televisivos Susana Giménez y Marcelo Tinelli fueron los grandes ausentes entre los famosos que se acercaron a votar en estas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A lo largo de la jornada, varios artistas se fueron acercando a sus respectivas mesas para emitir su voto.

Incluso L-Gante, que se encuentra detenido en la DDI de Quilmes pidió un permiso para poder votar y se lo otorgaron con un megaoperativo para trasladarlo a la Unidad Penitenciaria número 58 de Ingeniero Budge.

Pero dos famosos, tal vez los más populares del país, no estuvieron presentes en la elección por encontrarse fuera del país.

Susana Giménez. Foto: Télam

Tanto Tinelli como Susana Giménez se encuentran en Uruguay, disfrutando de unos días de relax en Punta del Este.

Hace pocos días, Susana habló mediante comunicación telefónica para el programa de Jonatan Viale y no dudó en decir a qué partido apoya en estas elecciones.

"Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca. Confío mucho en los dos candidatos (por Patricia Bulrrich y Horacio Rodríguez Larreta). Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso", señaló la diva.

Durante la entrevista, Giménez explicó que no votaría en las PASO, pero sí en las elecciones del 22 de octubre: "Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO".

Además, destacó nuevamente lo bien que le va a Uruguay con Luis Lacalle Pou en la presidencia: "Uruguay tiene su parte, que es un poco caro, pero es un país increíble. Lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos máquinas que le sacan la sal al agua y ya se arregló todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla… Me parece genial, es sencillo. Es hijo de un presidente, se crió en la política, él sabe lo que tiene que hacer".

Marcelo Tinelli. Foto: Instagram

Por su parte, Tinelli también se encuentra en Uruguay y según compartió en su cuenta de Instagram, está descansando junto a su primo Luciano Tirri, previo a que inicie Bailando 2023, esta vez por América, estando él como gerente de Programación del canal.

El conductor y empresario aclaró que el viaje lo tuvo que hacer por trabajo y luego pudo tomarse el domingo para descansar tomando sol y disfrutando de la playa.

Asimismo, evitó formular comentarios sobre el proceso electoral y usó sus redes para presentar a una nueva postulante para el certamen de baile, una artista peruana que sería presentada en las próximas horas.

El martes que viene se realizará la foto oficial del Bailando.

Allí estarán: el conductor, Marcelo Tinelli y el jurado integrado por Pampita, Moria Casán, Angel de Brito y Marcelo Polino.

También se mostrarán todos juntos, pro primera vez, las 30 parejas convocadas para competir este año.

