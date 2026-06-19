ATE prepara un "boicot" ante la llegada de Javier Milei a Rosario por el Día de la Bandera

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que realizará una "boicot" este sábado 20 de junio en la ciudad de Rosario, en el marco de la visita del presidente Javier Milei para participar del acto oficial por el Día de la Bandera.

La convocatoria fue realizada por ATE Nacional, que además adelantó que declarará al mandatario como “persona no grata” por considerar que sus políticas económicas y de gestión perjudican a gran parte de la población. La concentración está prevista a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Pringles, ubicada en la intersección de las calles Córdoba y Paraguay, uno de los puntos céntricos de la ciudad santafesina.

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Rodolfo Aguiar: "El Presidente no es bienvenido en Rosario"

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue el encargado de anunciar la medida y expresó su rechazo a la presencia del jefe de Estado en Rosario. “El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe. Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina”, afirmó.

Además, el dirigente cuestionó la participación del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “La presencia de Adorni es una burla para todo el pueblo. La mayoría de nuestro pueblo tiene que elegir entre comprar comida y medicamentos, mientras ellos duermen en sábanas de 8 millones de pesos”, señaló.

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Aguiar también apuntó contra lo que considera un clima de impunidad dentro del Gobierno nacional y sostuvo: “No podemos naturalizar que se acostumbren a semejante nivel de impunidad. Están tirando de la soga y en cualquier momento se va a cortar”.

En otro tramo de sus declaraciones, el titular de ATE manifestó su rechazo a que Milei participe del acto conmemorativo por el Día de la Bandera y cuestionó la visión del mandatario sobre los símbolos patrios. “No vamos a aceptar semejante caradurez de participar del acto del Día de la Bandera. Milei, que dice que ve a la bandera como un muro de ladrillos, y su gobierno representan todo lo contrario a los valores de nuestra enseña patria”, expresó.

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Desde el sindicato indicaron que la decisión de declarar al Presidente como persona no grata está vinculada a las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo nacional, así como a lo que definieron como la "entrega y el saqueo" de los recursos naturales y de las empresas estatales.

ATE sostuvo que rechaza la presencia del mandatario por considerarlo “el máximo ajustador del pueblo” y ratificó su postura crítica frente a las medidas económicas adoptadas por la administración nacional.

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El gremio afirmó que la protesta se llevará a cabo en un contexto atravesado, según su visión, por el vaciamiento del Estado, los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. También expresó su preocupación por el impacto de estas políticas en áreas como la salud, la educación y el empleo público.

CS