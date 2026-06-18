La vicepresidenta Victoria Villaruel confirmó este jueves que este sábado estará en Rosario por la conmemoración del Día de la Bandera a pesar de no haber sido invitada al acto oficial que llevará adelante el gobierno del presidente Javier Milei.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", señaló a través de su cuenta de X.

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