jueves 18 de junio de 2026
POLITICA
Interna libertaria

Victoria Villarruel confirmó que estará en Rosario el Día de la Bandera, pese a no ser invitada al acto oficial del Gobierno

La vicepresidenta se acercará a la ciudad a pesar de no haber recibido invitación para la ceremonia oficial que se realizará en el Monumento a la Bandera.

Nuevos capítulos en la división entre Javier Milei y Victoria Villaruel
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La vicepresidenta Victoria Villaruel confirmó este jueves que este sábado estará en Rosario por la conmemoración del Día de la Bandera a pesar de no haber sido invitada al acto oficial que llevará adelante el gobierno del presidente Javier Milei.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", señaló a través de su cuenta de X.

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