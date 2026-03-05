Boletín Oficial: Juan Bautista Mahiques fue confirmado como ministro de Justicia tras la salida de Cúneo Libarona

El Gobierno nacional oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. La medida fue formalizada a través del Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el funcionario asumió el cargo a partir del 5 de marzo.

La decisión había sido anunciada previamente por el presidente Javier Milei, aunque la confirmación oficial se concretó durante la madrugada de este miércoles. En la misma normativa, firmada por el mandatario y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se aceptó la renuncia de Cúneo Libarona, efectiva desde el 4 de marzo.

“Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”, señala el artículo 3° del decreto.

Cambio en la conducción del Ministerio de Justicia

La salida de Cúneo Libarona se produjo en un contexto de reconfiguración dentro del gabinete nacional. De acuerdo con fuentes oficiales, su renuncia ya estaba prevista desde meses atrás y se había acordado que marzo sería el límite para su permanencia en el cargo.

Antes de asumir formalmente, Mahiques mantuvo reuniones con el ex ministro con el objetivo de coordinar la transición y garantizar la continuidad administrativa de la cartera.

En paralelo, el Gobierno también dispuso cambios en el equipo de conducción del ministerio. En ese marco, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, fue designado como nuevo secretario de Justicia, en reemplazo de Sebastián Amerio.

El respaldo político a la nueva gestión

Según trascendió desde el oficialismo, Mahiques asumió el cargo con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales figuras del círculo político cercano al presidente.

Tras conocerse su nombramiento, el nuevo ministro difundió un mensaje en la red social X en el que agradeció al jefe de Estado por la confianza depositada.

“Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el país necesita fortalecer las instituciones y garantizar reglas claras dentro del sistema judicial.

“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”, señaló el funcionario.

Quién es Juan Bautista Mahiques

Hasta su designación como ministro, Juan Bautista Mahiques se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde 2019. Además, desde 2022 preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una organización que reúne a fiscales de distintos países.

A lo largo de su trayectoria también fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

Su llegada al Ministerio de Justicia se produce en un contexto en el que el Gobierno busca impulsar reformas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, promover inversiones y modernizar el funcionamiento del sistema judicial.

Mahiques proviene de una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial argentino. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más importantes del país.

Además, uno de sus hermanos, Ignacio Mahiques, se desempeña como fiscal porteño y participó como adjunto en la causa conocida como Vialidad, mientras que Esteban Mahiques ocupa un cargo en la Cancillería argentina.