Patricia Bullrich rechazó el pliego de la fiscal del caso Chocobar: "¿A quién defiende?"

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonizó este miércoles un fuerte cruce con la fiscal Susana Pernas durante una audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado y anticipó que votará en contra de su nuevo nombramiento. La discusión estuvo centrada en la actuación de la funcionaria judicial en la causa que involucró al policía Luis Chocobar.

Pernas se presentó ante la comisión para defender su postulación a un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, Fiscalía N° 2. Su candidatura fue enviada por el Poder Ejecutivo, pero Bullrich dejó en claro que no respaldará el pliego si finalmente llega al recinto.

Durante el intercambio, la senadora cuestionó particularmente la actuación de Pernas en el expediente de Chocobar, ocurrido en diciembre de 2017, cuando el entonces policía de la Policía Local de Avellaneda intervino ante un robo en el barrio porteño de La Boca. En aquel episodio, un turista estadounidense había sido atacado y apuñalado durante un asalto. Chocobar persiguió a uno de los atacantes, identificado como Juan Pablo Kukoc, y le disparó cuando escapaba. El asaltante murió.

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La actuación del policía derivó en un proceso judicial en el que Pernas tuvo un rol como fiscal. En mayo de 2021 había solicitado tres años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Chocobar, al considerar que había cometido un “homicidio agravado” por el uso de un arma de fuego y que había actuado “en exceso del cumplimiento del deber”.

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Ese antecedente fue el eje del cuestionamiento de Bullrich durante la audiencia. La senadora planteó cuál debe ser el criterio de la Justicia frente a un efectivo que interviene para detener un delito y puso el foco en las consecuencias que, a su entender, pueden generar este tipo de decisiones sobre las fuerzas de seguridad.

“¿A quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?”, le preguntó Bullrich a la fiscal durante el intercambio. También cuestionó qué mensaje reciben los policías cuando un efectivo es sometido a un proceso judicial por intervenir frente a un delito.

La fiscal, por su parte, defendió el criterio adoptado en la causa y explicó que la actuación de Chocobar había sido considerada un exceso. “En la forma que disparó había exceso en sus funciones y así lo entendió también el tribunal actuante”, sostuvo Pernas durante la audiencia.

La funcionaria también rechazó que su intervención en el expediente implique una postura contraria a la Policía y consideró injustos los cuestionamientos de Bullrich. “Me parece que es totalmente injusta esta posición”, afirmó, y defendió su trayectoria de cinco décadas como fiscal.

El antecedente judicial de Chocobar

El caso tuvo distintas instancias judiciales. En un primer momento, Chocobar fue condenado por homicidio agravado, en un contexto de exceso en la legítima defensa. Posteriormente, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional modificó el encuadre y en mayo de 2024 revocó la condena por contradicciones en los fundamentos, ordenando la realización de un nuevo juicio oral.

Pernas había recurrido previamente contra la decisión favorable al policía y sostenido su posición sobre la responsabilidad penal de Chocobar. Ese recorrido judicial fue precisamente el que Bullrich utilizó para cuestionar su candidatura. “Los jueces y los fiscales hablan por sus acciones y por sus fallos”, sostuvo la senadora, quien planteó que en la Argentina debe modificarse el criterio con el que se evalúa a los agentes de seguridad cuando intervienen frente al delito.

Bullrich advirtió que, si los policías no cuentan con respaldo institucional para actuar, pueden quedar desprotegidos frente a situaciones de inseguridad. “Esta doctrina tiene que cambiar, porque si no la Policía nunca va a tener la seguridad del respaldo”, afirmó.

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Bullrich votará en contra de la candidata enviada por el Gobierno

Luego de la audiencia, Bullrich confirmó públicamente que rechazará el pliego de Pernas. La senadora sostuvo que la fiscal “pidió cárcel para Chocobar” y cuestionó que, después de las modificaciones que tuvo el expediente, haya mantenido su posición sobre el caso. “Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”, afirmó Bullrich, dejando planteada una diferencia con el propio Gobierno, que fue el que impulsó la candidatura de Pernas.

La definición tiene además un componente político dentro del oficialismo, ya que Bullrich conduce el bloque libertario en la Cámara alta y, pese a integrar el espacio oficialista, decidió anticipar su rechazo a una postulante promovida por el Poder Ejecutivo.

El trámite del pliego no avanzó en la Comisión de Acuerdos. La reunión realizada este miércoles no reunió el quórum necesario para firmar los dictámenes correspondientes, por lo que la candidatura todavía deberá atravesar nuevas instancias antes de llegar al recinto.

CS/ff