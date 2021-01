Carrió volvió a tensionar y apuntó a Ritondo y Monzó

Elisa Carrió volvió a prender el ventilador. Y a desparramar internas con acusaciones fuertes a otros miembros de Juntos por el Cambio. En este caso, eligió al jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y reiteró sus críticas a Emilio Monzó.

De regreso a la arena política –de la cual nunca terminó de jubilarse- denunció que existe un pacto entre Ritondo y Monzó con Máximo Kirchner y Sergio Massa para copar las listas de la provincia de Buenos Aires con dirigentes del peronismo, que luego traicionarían a JxC. Sus acusaciones se dan justo luego de que, semanas atrás, anunciará que tiene ganas de ser candidata en territorio bonaerense e incluso, en 2023, jugar para gobernadora. Hace un par de años ya que se mudó a Exaltación de la Cruz y ha dedicado buena parte de su tiempo a la política bonaerense, el corazón de la victoria del Frente de Todos.

En ese marco, lanzó: “Puede haber una jugada, que yo estoy advirtiendo, que es que el sector de Massa y Máximo estén jugando a poner gente en las dos listas”, alertó Lilita en TN, y agregó que “hay que tener cuidado con los peronistas que se corren a Juntos por el Cambio pero se quedan del otro lado”. Y siguió: “En eso están trabajando Massa y Máximo. Ponen candidatos también en Juntos por el Cambio y resulta que después hay una mayoría abrumadora de ellos en el Concejo Deliberante. Esto es una trampa mortal porque toda la fuerza de Juntos por el Cambio termina en concejales, sobre todo en el Conurbano, que se van. Son interesados que integran las listas y al otro día están al lado del intendente”, denunció. “Esto lo tiene que explicar Ritondo porque es el que tiene la relación con Massa y Máximo. También lo podríamos incluir a este chico que fue presidente de la Cámara, Monzó”, finalizó.

Ante estas nuevas críticas, inesperadas para Ritondo pero no para Monzó, ambos eligieron no salir a responderle, ni siquiera a través de sus alfiles legislativos. De hecho, ayer hablaron un buen rato y hasta se tomaron con humor las palabras de Lilita. Coincidieron en que tenían más que ver con la ansiedad de la chaqueña en copar las listas que en denuncias serias.

En otras oportunidades, Monzó le respondió a través del diputado nacional, y ex viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca, pero esta vez optó por el silencio.

En el entorno del ex titular de la Cámara de Diputados la chaqueña no tiene amigos: Nicolás Massot, futuro candidato en Tigre, y Marcelo Daletto, ex diputado provincial, no se la toman en serio. Carrió y Massot supieron estar muy cerca hasta 2017 y hasta ese vínculo fue clave para el armado de Cambiemos. Pero el vínculo se detonó en el Congreso y no se repuso jamás.

“Emilio no va a entrar en el barro con ella”, destacan cerca de Monzó. Pero aseguran que Carrió “amenaza para terminar negociando unos diputados que le financien sus vacaciones”. Y contraatacan: “Si decide jugar, bienvenida. Iremos a las primarias con todo gusto”.

En el mismo sentido, Ritondo se lo tomó con humor y, también, con algo de sorpresa. Tampoco le responderá: sigue repitiendo que tiene una excelente relación con los diputados “lilitos” Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y la bonaerense Maricel Etchecoin.

“Cristian trabaja para la unidad y está claro de qué lado está”, agregan cerca del jefe del bloque de diputados del PRO.

Las críticas de Carrió caen justo en el mejor momento histórico del vínculo entre Ritondo y Monzó: hablan seguido, coincidieron en un par de comidas y hasta piensa en un futuro dentro de JxC conjunto con la mira en la Provincia. Sus colaboradores entablaron un trabajo conjunto y ya analizan, incluso, fusionarse en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

“Carrió elige enemigos internos solo para legitimarse y mejorar su lugar para renovar los cargos del 2017. Es su pelea de fondo: conseguir más bancas y lugares en las listas como en 2017”, se despacha, off the record, uno de los peronistas que trabajó para la unión Monzó-Ritondo. Ahora también los une el espanto a Lilita.