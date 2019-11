Fuerte cruce entre Tenenbaum y una ministra de Bolivia: "Hacen denuncias totalmente falsas"

La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizarraga, negó este viernes 15 de noviembre que el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina de su país, Jeanine Áñez, hubiera perseguido o expulsado a periodistas argentinos que informan sobre los acontecimientos políticos en ese país.

"La palabra oficial del Gobierno de Bolivia es que tus amigos (en alusión a los periodistas argentinos) no están siendo sacados del país ni perseguidos. No los hemos puesto en la embajada de Argentina. La información que están manejando es falsa", manifestó la funcionaria del vecino en un tenso cruce con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos.

Lizarraga aclaró que en sus manifestaciones respecto a la sedición que podrían juzgar de parte de periodistas se refería a los "guerreros digitales".

Evo: "Si me acerco a Bolivia vía Argentina mejor todavía, lo estamos analizando"



"La sedición la están haciendo las autoridades que todavía están en el país y que están trabajando con la Embajada de Cuba y Venezuela. Son personas del Gobierno de Morales que ayer (jueves) me decían cómo eran presionados por el Gobierno", añadió. "Me da mucha pena que algunos periodistas se presten a esto y tergiversen mis declaraciones

Tras un larga exposición de la funcionaria boliviana que duró varios minutos, el periodista Ernesto Tenenbaum le dijo: "Le pido por favor que tengamos un diálogo porque si habla siete minutos seguidos y respondiendo solo al final la pregunta que yo le hice es un poco difícil y es bastante confirmatorio de la preocupación que yo tengo. Porque no se está dialogando sino que se está imponiendo un discurso. Así que le pido por favor: si usted tiene ganas, si le parece -si no, no, tiene todo el derecho del mundo-, conversemos.

Nosotros no podemos permitir que periodistas que vengan del extranjero traten de causar una confrontación entre bolivianos. Tienen que someterse a la ley, dijo la ministra.

"Sus compañeros periodistas están haciendo denuncias falsas sobre este tema", le dijo a Tenembaum. "Los hechos que están denunciando son totalmente falsos. Todo lo que están denunciando, la persecución que están denunciando es totalmente falsa. No sé a qué juego se estarán prestando", agregó.

FeL