Después de apurarla para que "no boicotee", Bullrich se reúne con Villarruel tras meses de tensión

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este viernes a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad y senadora electa. La reunión tendrá lugar en el Senado, ante la llegada de una de las funcionarias claves del Gobierno a la Cámara Alta, con el objetivo de recomponer una relación que sufrió fuertes enfrentamientos en los últimos meses.

El reencuentro, previsto para este mediodía, se concretará para que la ministra de Seguridad realice los trámites protocolares necesarios antes de asumir su banca como senadora por La Libertad Avanza (LLA) el próximo 10 de diciembre.

Patricia Bullrich le pidió a Victoria Villarruel que “no boicotee” la agenda oficialista en el Senado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Me llamó el secretario parlamentario. Yo justo tengo que ir a hacer unos trámites. Me dijo que la vice quería hablar conmigo. El viernes al mediodía tengo una reunión con ella”, confirmó Bullrich esta semana en una entrevista con radio Mitre.

Además, la ministra describió que la relación entre Villarruel y el resto del Poder Ejecutivo “ha sido de distancia”. Sin embargo, señaló que ahora asumirá “un rol institucional” en el que tendrá la tarea de “lograr que el Senado funcione”. En ese sentido, le hizo un reclamo a la vicepresidenta: “Nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee. Hubo sesiones que se podrían haber evitado”.

Los cruces que marcaron el tenso vínculo entre Villarruel y Bullrich

La visita de la senadora electa a la vicepresidenta en el Senado marcará el reencuentro entre ambas integrantes del Gobierno tras meses de distanciamiento. Su último intercambio público fue en julio pasado, en medio de la sesión autoconvocada por la oposición en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad.

En la previa de aquella jornada legislativa, Bullrich le exigió a Villarruel que no convalidara la sesión. “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside”, escribió la actual senadora electa en X, y le reclamó que no fuera “cómplice del kirchnerismo destructor”.

“¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ‘muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente’? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos”, agregó Bullrich.

Patricia Bullrich y Victoria VIllarruel se reunirán este viernes al mediodía en el Senado.

Mientras tanto, la titular del Senado le recordó a la ministra su militancia en Montoneros durante los años 70. “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, replicó Villarruel en la red social.

La disputa entre ambas continuó días después, cuando Bullrich volvió a comparar a Villarruel con el kirchnerismo en una entrevista con LN+, y afirmó: “Es igual que los kirchneristas: gastemos, gastemos, que de algún lado saldrá la plata”.

Desde entonces, no volvieron a dialogar ni en redes sociales ni en persona, por lo que la reunión de este mediodía será el primer encuentro formal en meses. Tendrá la intención de recomponer la relación, pero también de discutir el escenario legislativo que quedó tras las elecciones nacionales de octubre y avanzar en la agenda propuesta por el Gobierno.

Congreso: LLA ordena su plan para las extraordinarias y comenzó a reunirse con sus nuevos diputados

Desde su nuevo rol, la funcionaria ya se comunicó con todos los sectores, menos con el kirchnerismo, para avanzar con acuerdos y conseguir mayorías. El objetivo de Bullrich será recuperar el control de la Cámara Alta, perdido tras el fracaso del proyecto de Ley de Ficha Limpia, que había quebrado el bloque oficialista. Hasta ese momento, Villarruel había logrado reunir a casi todos los espacios, con excepción de Unión por la Patria.

Con la nueva composición del Senado, el bloque libertario que presidirá Bullrich tendrá 20 integrantes, por lo que necesitará al menos 17 votos adicionales para alcanzar el quórum de 37 requerido para sesionar.

Este miércoles se reunió en el Senado con miembros de la bancada oficialista, actuales y electos. Al finalizar el encuentro, dio a entender que la discusión de la reforma laboral comenzaría en la Cámara Alta, en simultáneo con el debate del Presupuesto en Diputados.

TV/fl