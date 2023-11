Tras varios idas y vueltas, la Justicia finalmente dictó la prisión preventiva para el puntero Julio “Chocolate” Rigau en una causa que lo investiga por estafas y asociación ilícita tras ser sorprendido en un cajero automático realizando extracciones de dinero con tarjetas de empleados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Así lo definió el juez en lo penal Federico Atencio, que consideró que existen riesgos procesales si el imputado queda en libertad. Entre ellos, enumeró "la pena en expectativa, la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado y la posibilidad cierta de influencia hacia otros posibles imputado", entre otras razones.

La Justicia descrubrió que hay otros dos "Chocolates" que cumplirían las mismas funciones que Rigau

Otro de los argumentos invocados por el juzgado es que otros posibles sospechosos estén actuando en simultáneo, pues de imágenes de cámaras de seguridad de días anteriores se observó en los cajeros automáticos la presencia de otras personas que hacían extracciones de dinero con varias tarjetas.

De esta manera, el juez Atencio impuso la preventiva de Rigau por el delito de defraudaciones por 177 hechos consumados y 45 en grado de tentativa, luego de que se lo detuviera con 48 tarjetas y más de un millón de pesos en bolsas de bylon.

Las cámras de seguridad captaron el momento en que Rigau retiró el efectivo.

El caso generó un escándalo que involucra a dirigentes políticos y trabajadores de la cámara bonaerense. El pedido fue reaizado por la fiscal Betina Lacki, que también solicitó la detención de Facundo Albini, concejal del Frente Renovador en La Plata; y de su padre Claudio Albini, subsecretario del área de personal de la Legislatura Bonaerense.

Mientras el magistrado termina de definir estos dos pedidos de detención, la Cámara en lo Penal de La Plata debe resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa contra el accionar policial, que derivó en el arresto de Rigau el pasado 9 de septiembre, en un cajero del centro de la capital bonaerense.

Investigan a otros dos "Chocolates"

Según la información aportada por el Banco Provincia, "Chocolate" fue registrado por las cámaras de seguridad de los cajeros de la sucursal Avenida 44, de la Cámara de Diputados, IOMA, Mayorista Nini, y Torre Gubernamental.

También trascendió que el acusado estuvo en otras sucursales de Plaza San Martín y de la calle 47. En este último, que se trata de la Casa Matriz del Banco Provincia, se cruzó con un hombre y una mujer tres semanas antes de que fuera detenido. Se cree que los dos también se dedicaban a retirar dinero con tarjetas que no les pertenecían.

Facundo Albini y Julio “Chocolate” Rigau.

Se desprende de un informe de la fiscal Lacki que el hombre habría extraído dinero de aproximadamente 16 tarjetas, mientras que la mujer de 17 plásticos, antes de que Rigau entrara en escena. "Al retirarse el masculino y la femenina, nuevamente le dirigen miradas y gestos a Rigau en señal de saludo", dice el escrito sobre el momento que tuvo lugar el 18 de agosto a las 5:30 de la madrugada.

Ese día, horas más tarde, Rigau intercambió mensajes de audio con un contacto agendado como "Chispa", al que le preguntó "qué quedaste con el gordo porque Claudio hoy me preguntó cómo venía eso y para el lunes tengo que tener finiquitado ese tema".

A las 15:19, "Chispa" le respondió: "Viejo querido, ahí ya estamos cerrando. Lo único que no llegué, no había llegado más o menos al monto (...) pagárselo se lo voy a pagar si se lo puedo hacer en 2 o 3 pagos para que yo me acomode y poder devolverle la plata". "Lo voy a ir a hablar para que me termine definiendo cómo lo va a hacer con eso bien así yo ahí al toque te doy la info y se la pasas a Claudio", agrega.

Por el momento, el puntero también está acusado de integrar una asociación ilícita, de la cual Claudio Albini presuntamente sería el jefe.

FP / Gi