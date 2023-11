Los investigadores del caso "Chocolate" Rigau están atrás de un hombre y una mujer que cumplirían las mismas funciones que el puntero del PJ encargado de retirar dinero de tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. Así surge de un informe de la fiscal del caso, donde relata una serie de encuentros ocurridos en los cajeros, donde se observan saludos y gestos entre ellos con el detenido.

El primer encuentro detallado por la fiscal en el escrito al que tuvo acceso PERFIL fue en los cajeros ubicados en la Casa Matriz del Banco Provincia, en la calle 47 de La Plata. El registro es de las 5 y media de la madrugada del 18 de agosto del 2023. "Se advierte la presencia de una persona del sexo masculino y una del sexo femenino, en cajeros contiguos extrayendo dinero con varias tarjetas de débito", describió Betina Lacki.

Sobre esto último, calculó que el hombre extrajo dinero de aproximadamente 16 tarjetas, mientras que la mujer de 17 plásticos.

Cuando pasa un minuto del transcurso del video, aparece en escena Julio Rigau. De acuerdo a la descripción, el hombre que estaba en uno de los cajeros "se inclina hacia atrás y mira hacia el nombrado, en un gesto que puede interpretarse como un saludo".

En ese entonces, Rigau opera con aproximadamente 22 tarjetas de débito, según calculó Lacki. "Al retirarse el masculino y la femenina, nuevamente le dirigen miradas y gestos a Rigau en señal de saludo", dice el escrito.

Una de las cámaras de seguridad que grabó a Rigau.

Ese día, horas más tarde, Rigau intercambió mensajes de audio con un contacto agendado como "Chispa", al que le preguntó "qué quedaste con el gordo porque Claudio hoy me preguntó cómo venía eso y para el lunes tengo que tener finiquitado ese tema". A las 15:19, "Chispa" le respondió: "Viejo querido, ahí ya estamos cerrando. Lo único que no llegué, no había llegado más o menos al monto (...) pagárselo se lo voy a pagar si se lo puedo hacer en 2 o 3 pagos para que yo me acomode y poder devolverle la plata". "Lo voy a ir a hablar para que me termine definiendo cómo lo va a hacer con eso bien así yo ahí al toque te doy la info y se la pasas a Claudio", agregó.

Otro encuentro

Un día antes y a la misma hora aparece Rigau en otro video, también en el mismo cajero. Y diez minutos después, a las 5.40 horas, "se advierte el ingreso de los sujetos mencionados previamente, quienes intentan extraer dinero en varios cajeros, no logrando operar con ninguno, y se retiran del lugar".

De acuerdo a la fiscal, esas dos personas y Rigau se conocen. Más allá de los gestos descriptos antes, en otra grabación perteneciente al 11 de agosto ya se habían advertido gestos y miradas entre los tres.

En septiembre, concretamente el 5 a las 5:45 de la madrugada, en otros cajeros ubicados en la Sucursal Plaza San Martín aparecen en escena el hombre y la mujer que están en la mira de la Justicia. Cinco minutos después llegó al mismo lugar "Chocolate" Rigau. En las cámaras se ve cómo intercambian saludos.

La pareja sospechada de cumplir la misma función que Rigau, sindicado como un puntero del PJ de La Plata, se retiró del lugar a las 6:04 de la mañana. Rigau se quedó solo hasta las 7:19, es decir, se retiró después de una hora y media frente al cajero operando con las tarjetas.

Una maniobra más amplia

Con esa información, la fiscal que investiga el caso llegó a la conclusión de que se trata de una operatoria "que incluye a más miembros aunque, hasta el momento, no se encuentren identificadas". Eso es lo que hace sostener que el devenir de la causa puede tener como resultado un entramado mucho más amplio que el que se descubrió hasta el momento.

Chocolate Rigau.

Rigau permanece detenido y este martes la fiscal formalizó el pedido de detención preventiva. El viernes pasado fue llamado a ampliar declaración indagatoria, pero se negó a hacerlo.

Ayer, la ONG Poder Ciudadano, querellante en la causa, pidió la detención de Claudio y Facundo Albini, dirigentes del Frente Renovador. De acuerdo a los mensajes que se conocieron del teléfono peritado, Rigau habría tenido trato directo con uno de ellos por temas de recaudación.

