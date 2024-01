Donald Trump elogió a Milei por su discurso en Davos: "¡Haz a la Argentina grande otra vez!"

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sumó a un listado de personalidades internacionales que respaldaron el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. "¡Haz a la Argentina grande otra vez!", escribió el magnate.

Para felicitarlo, Trump usó su red social Truth, a la que se mudó tras dejar Twitter cuando todavía estaba al frente de la Casa Blanca. En un posteo, afirmó que el presidente argentino está "haciendo grandes progresos" tras haber heredado "un desastre total", en relación con la situación económica y social de la Argentina.

La publicación con la que Trump felicitó a Milei.

"Pero es MAGA (´Make America Great Again´ o Haz a la Argentina Grande otra vez)- trabaja muy duro y, contra todo pronóstico, lo logrará. ¡Espero poder ayudarlo en el futuro!", escribió el actual presidente, que tiene intenciones de volver a postularse.

No es la primera vez que el exmandatario y magnate norteamericano le manda sus felicitaciones a Milei. Ya había ocurrido, por ejemplo, cuando el libertario ganó el balotaje frente a Sergio Massa, en noviembre pasado.

"¡El mundo entero está mirando! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Torcerás el rumbo de tu país y verdaderamente harás Argentina grande nuevamente!", le había escrito en aquel entonces.

El extraño mensaje de Elon Musk

Trump sumó sus felicitaciones tras el discurso de Milei en el Foro de Davos que venía de ser ampliamente elogiado por el dueño de X y de Tesla, Elon Musk.

La polémica publicación de Elon Musk.

Musk publicó este jueves una foto subida de tono en X (ex Twitter) en el que escribió "so hot rn" (muy caliente ahora mismo), donde dos personas desnudas en una situación sexual aparecen mirando el discurso de Milei en el Foro Económico de Davos. El Presidente no tardó en darle "me gusta".

Musk, ya había manifestado su alegría ante los dichos del mandatario argentino y había escrito "Buena explicación sobre qué hace a los países más o menos prósperos" y agregó que fue "la mejor versión" en oratoria del referente liberal.

