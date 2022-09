En medio de los alegatos de defensa por la causa Vialidad, el abogado de Julio De Vido habló de una provocación por parte del juez Rodrigo Giménez Uriburu, de quien se conoció una imagen tomando mate con el cuadro del equipo Liverpool FC que jugaba en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.

Este lunes se retomaron las defensas de los acusados de haber redireccionado licitaciones de obra pública en favor de la empresa Austral Construcciones y se produjo un cruce entre Maximiliano Rusconi, representante legal de De Vido, y Giménez Uriburu.

"Fue una actitud provocadora…No nos gustó que apareciera con el mate sabiendo que eso nos genera temor de parcialidad", dijo Rusconi, apuntando directamente contra el magistrado.

Durante los nueve alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, se hizo viral una fotografía de Giménez Uriburu con un escudo de Liverpool en su mate. Se trata del equipo de fútbol que compartía con Luciani, donde ambos disputaban un torneo en la quinta de los Macri.

El juez aprovechó un cuarto intermedio y le contestó a Rusconi. "Por primera vez seguí por vía remota la audiencia de debate. Es el mismo mate que usé en audiencias anteriores. Ese día estaba concentrado en llevar a mis hijos al colegio y abocarme al juicio", se justificó el letrado.

Por qué se acusa a Rodrigo Giménez Uriburu de parcialidad

Las fotos de Giménez Uriburu y Luciani fueron develadas por Página 12 mientras se llevaban adelante las acusaciones contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Incluso la titular del Senado compartió la infomación y alegó que la causa estaba armada, además de acusar parcialidad.

En su respuesta a Rusconi de este lunes, el juez calificó de "cuestiones superfluas" las acusaciones de provocación sobre su mate y alegó que no tuvo intencionalidad.

"No reparé en el origen del mate. Una persona del tribunal me lo hizo notar por una foto que estaba circulando en redes. Inmediatamente dejé de usarlo", agregó. "Jamás he tenido una actitud provocadora, ni en este juicio ni en ningún otro. Fue una desatención en un detalle menor. Jamás se me ocurriría tomar mate para provocar", contestó.

La respuesta del magistrado abrió un nuevo episodio de cruce discursivo entre ambos, ya que la interrupción del alegato molestó a Rusconi. El abogado argumentó que se trató de una "nueva lesión al invadir este espacio sagrado del alegato de la defensa".

"Este es un nuevo atropello de su magistratura sobre la mía. Es inadmisible lo que acaba de suceder. Propio de este juicio y de todas sus irregularidades", cerró el representante legal de Julio De Vido.

GI/fl