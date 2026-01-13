El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ingresó este lunes a la Casa Rosada para mantener un encuentro privado con el asesor presidencial Santiago Caputo. La reunión comenzó al mediodía en el despacho de Caputo, ubicado en el primer piso de Balcarce 50. El Gobierno mantuvo un hermetismo total sobre los detalles de la charla, que se produjo en un momento de máxima sensibilidad diplomática para la región.

Este movimiento oficial marcó la continuidad del vínculo estrecho entre ambas administraciones, tras la reunión que Lamelas mantuvo en diciembre con el ministro del Interior, Diego Santilli. En aquella oportunidad, los funcionarios repasaron los puntos principales de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países. En aquel entonces, ambos resaltaron las oportunidades de cooperación mutua para ampliar el intercambio comercial bajo los valores de "libertad y progreso".

Peter Lamelas junto a Karina Milei

Uno de los temas en la relación bilateral fue el acuerdo de libre comercio que la gestión de Trump anunció en noviembre del año pasado. Si bien no se difundió un temario oficial para la cita de este lunes, el avance en los detalles técnicos de este convenio figuró como una prioridad constante en las últimas gestiones entre Washington y Buenos Aires. El Ejecutivo argentino buscó acelerar estos procesos para consolidar su alianza estratégica con la Casa Blanca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El contexto de la reunión estuvo fuertemente influenciado por el reciente golpe al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La semana pasada, el presidente Javier Milei recibió a la activista Elisa Trotta y a la mandataria madrileña Isabel Díaz Ayuso para analizar la salida del poder del chavismo. Milei celebró el fin de lo que denominó un “régimen barbárico” y coordinó acciones ante el anuncio de la liberación de presos políticos en el país caribeño.

La presencia de Lamelas en el despacho de Caputo reafirmó el rol del asesor como interlocutor clave en temas de alta relevancia. El encuentro concluyó sin declaraciones oficiales, pero dejó en claro la intención de profundizar el eje político entre Milei y Trump. Argentina apostó así a fortalecer su posición regional mientras se reconfigura el mapa político tras los eventos en Caracas.

Esto no es Estados Unidos

El acuerdo Unión Europea-Mercosur como "contrapunto" a Estados Unidos

Tras 25 años de negociaciones, una mayoría calificada de países de la Unión Europea aprobó el pasado viernes el acuerdo comercial con el Mercosur. La noticia generó diversas reacciones en Washington, donde analistas y medios especializados evaluaron el pacto como una movida combativa a la estrategia de Trump.

El pacto entre ambos bloques creará una de las zonas de libre comercio más grandes del planeta, con un mercado potencial de 700 millones de personas. El diario The Wall Street Journal destacó que esta apertura demuestra que la resistencia de Trump al libre comercio no frenó el interés global por la integración económica. En este marco, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó su viaje a Asunción para el próximo 17 de enero, fecha en la que se oficializará el documento junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pese a que la integración regional abrió nuevas oportunidades de mercado, sectores específicos de la economía norteamericana manifestaron desconfianza ante lo que consideraron una competencia directa con Europa. De esta manera, el avance del Mercosur con la Unión Europea marcó una clara "diversificación de alianzas" frente al endurecimiento de las políticas comerciales de la gestión Trump.

TC/ML