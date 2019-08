El mensaje de Gildo Insfrán a Macri: "Si insiste con estas medidas, no va a llegar al punto final"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje para el presidente Mauricio Macri en donde cuestionó duramente las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda Hernán Lacunza.

En su escrito, el gobernador sugirió un final de mandato anticipado: "Si sigue insistiendo con estas medidas, lo único que va a lograr es no llegar al punto final y no por nosotros, sino por el pueblo argentino. #GildoInsfrán #TodosUnidos", dice su mensaje, con una fotografía en la que le pide "humildemente" al mandatario nacional que "no se equivoque".

En una nueva jornada de extremo nerviosismo en los mercados, con el dólar por encima de los 60 pesos y el riesgo país que superó los 2100 puntos básicos, Lacunza ofreció una conferencia de prensa en la que anticipó que se pedirá al FMI el "reperfilamiento de los compromisos de deuda de mediano y largo plazo", al tiempo que se demorará de 3 a 6 meses la devolución de letras y acreencias a "inversores institucionales" locales, aunque no se alterarán las fechas de devolución de depósitos a las "personas humanas", es decir los ahorristas comunes.

J.D. / D.S.