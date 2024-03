El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, advirtió sobre el peligro de los "mensajes de odio" en un mensaje que publicó este 24 de Marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 48 años del golpe militar de 1976.

A través de su cuenta oficial de "X", la red social antes conocida como Twitter, el dirigente radical se manifestó a pocos días de haberse peleado con el presidente Javier Milei, luego de haber votado en contra del "Mega DNU" desregulador de la Economía durante su tratamiento en el Senado.

24 de marzo: llegan los primeros manifestantes al acto central en Plaza de Mayo

"Hoy, a 48 años del golpe militar que sumió a la Argentina en su época más oscura, la legitimación y normalización de los discursos de odio ponen en peligro el pacto democrático que acordamos en 1983", comenzó diciendo. En esa línea, destacó que las amenazas y agresiones no se dan solo en los entornos virtuales y tienen su repercusión en el mundo real.

"Ya estamos viendo que las amenazas no se quedan solo en redes sociales, trascienden y tienen consecuencias reales, alimentando la intolerancia y la violencia en nuestra sociedad", siguió.

"Memoria, verdad y justicia son los pilares que nos sostuvieron en todos estos años, sigamos fortaleciéndolos", completó Lousteau en su mensaje, el cual estuvo acompañado por un video en conmemoración del "Nunca Más", informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

En la grabación, de treinta segundos, se oye el anuncio del inicio del gobierno de facto de la Junta Militar y se suceden imágenes de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, operativos militares, el regreso de la democracia con la elección de Ricardo Alfonsín y el Juicio a las Juntas, entre otras.

La sesión en el Senado en la que se rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por Javier Milei generó una serie de polémicas tanto dentro del oficialismo como en la oposición, donde el foco estuvo puesto en Lousteau y Pablo Blanco, los únicos dos senadores radicales que votaron en contra.

“No puedo tener miedo de decir lo que pienso y votar en coincidencia con lo que pienso por lo que vaya a tuitear el Presidente. No leo eso, me importa lo que pasa en la realidad. Me parece que es un Presidente que pasa dos o tres horas en Twitter y no recorre la Argentina, no sale de Olivos", había señalado el titular del radicalismo, principal blanco de críticas en las redes sociales por parte de los seguidores de La Libertad Avanza.

El comunicado de la UCR: "Dictadura nunca más"

“A 48 años del último golpe cívico militar que vivió nuestro país, la Unión Cívica Radical reafirma su compromiso con la democracia. Sólo con el imperio de la ley y el Estado de derecho podrá garantizarse la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales”, indicó el radicalismo en un comunicado titulado "Democracia para siempre, dictadura nunca más".

“El grito de Nunca Más, que se escuchó por primera vez en el histórico Juicio a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, constituye uno de los más férreos consensos de nuestra historia. Ello implica repudiar los aberrantes y comprobados hechos del pasado, y a la vez, rechazar sin miramientos cualquier forma de violencia política”, añadieron.

Sin mencionar a Milei, pidieron “disminuir los niveles de crispación” y reforzar la “generación de acuerdos” y concluyeron: "Los radicales tenemos un legado que honrar. La democracia no es sólo libertad sino también búsqueda de la igualdad. Una vez más decimos, democracia para siempre. Dictadura Nunca más”.

FP / ds