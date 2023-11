Dentro del nutrido grupo de hinchas de Boca que viajó a Río de Janeiro para alentar al equipo argentino se hizo viral la historia de Benjamín, un chico que fue entrevistado y relató que rifó su PlayStation para poder pisar suelo carioca. Este mediodía, Carolina "Pampita" Ardohain expresó en sus redes sociales que se encontraba tratando de ubicarlo para regalarle entradas. La historia tuvo final feliz.

“Tranquilito. Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto!. Primero viene Boca, Boca, Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”, había expresado el niño en estado de efervescencia.

Inmediatamente, sostuvo: "¿Qué daría por ver a su club salir campeón? “Mi casa, vivo en la calle por un año. ¡Daría todo! Devolvería el Mundial por Boca”.

El fanatismo del pequeño llegó a ojos de Pampita, quien viajó con su hijo para asistir a la final que definirá al campeón de américa entre Boca y Fluminense.

Conmovida por las palabras de Benjamín, compartió una captura del video en redes sociales y escribió: “¿Me ayudan a encontrar a este chico y su papá?”. Luego agregó que la firma que la había contratado tenía entradas.“¡Queremos invitarlos a ver el partido juntos!”, sostuvo.

Finalmente, Ardohain habló con el periodista deportivo Lucas Beltramo para confirmarle que había logrado ubicarlo para cumplirle su sueño. “Ya al chico lo encontré y lo voy a llamar en un ratito para darle la sorpresa”, dijo la modelo.

Cuando encontró al niño y a su padre, registró el momento y posteó: "Al fin nos encontramos! Acá estamos con Benjamín y nos vamos a ver a Boca con @ModoVuela".

A partir de las 17 horas, Fluminense y Boca definirán al mejor equipo del continente, con la presencia del chico que rifó sus juegos para poder vivir un momento histórico.

Gi