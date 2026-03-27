El PRO reivindicó su postura tras el fallo de YPF: “La Justicia tomó los argumentos que planteamos en 2017”

La fuerza política Propuesta Republicana (PRO) celebró este viernes el revés judicial en los tribunales de Nueva York en el litigio por la expropiación de YPF, al mismo tiempo que aprovechó la oportunidad para marcar una fuerte diferencia política con el kirchnerismo. A partir de un comunicado oficial, el partido que lidera Mauricio Macri afirmó que el fallo favorable a la Argentina fue el reconocimiento de una estrategia legal que ya promovieron.

A tenor del texto difundido, se afirmó que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York finalmente aceptó los argumentos que el PRO había planteado en 2017 y que, según ellos, no habían sido tenidos en cuenta durante años por sectores del oficialismo. El partido definió como “absurdo” el fallo de primera instancia que en 2023 había condenado al Estado argentino a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación del 51% de la petrolera estatal, decisión que ahora fue revocada por el tribunal de apelaciones estadounidense.

Así, “Se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar”, subrayó el comunicado, en el que también reivindican su histórica oposición a cómo se llevó adelante la nacionalización de la empresa en 2012.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También, el PRO recordó que fue el único bloque político en votar en contra de aquella expropiación, a la que calificó de “improvisada” y que, según su análisis, expuso al país a un elevado nivel de riesgo legal y económico.

El PRO destacó que fue el único bloque en votar en contra de la expropiación en 2012

El posicionamiento del PRO se inscribe en un contexto político más amplio, marcado por la polarización entre distintas fuerzas en torno a cómo gestionar las políticas públicas y las estrategias jurídicas internacionales.

Si bien el tribunal estadounidense favoreció a la Argentina al anular la condena que podía representar un desembolso equivalente a casi la mitad del presupuesto nacional, expertos legales consultados por medios internacionales destacan que el mérito principal recae en el trabajo técnico de la Procuración del Tesoro y en la correcta interpretación de la ley argentina por parte de los jueces de apelaciones.

Cruce con el kirchnerismo y Kicillof

El triunfo judicial reavivó la confrontación con figuras del kirchnerismo, en particular con el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, considerado uno de los principales defensores de la estatización de la petrolera.

Según el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, elevó el tono en declaraciones y redes sociales al responsabilizar al kirchnerismo por “dejar al país al borde de un juicio millonario” y cuestionar la defensa legal durante los años en que ese sector estuvo al frente del Gobierno.

Además de ello, Ritondo fue más allá de las diferencias técnicas y atacó directamente a Kicillof, sosteniendo que “por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le seguís haciendo a los argentinos no tiene techo.

Cristian Ritondo lidera el bloque de diputados nacionales PRO

Cristina Kirchner: "La expropiación de YPF se hizo conforme a derecho"

"Mejor pedí perdón”, agregó en un mensaje que busca capitalizar políticamente el resultado judicial.

MV