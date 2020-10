El Senado aprobó este jueves 8 de octubre por unanimidad, y giró a la Cámara de Diputados, un proyecto que establece la equidad de género en los medios de comunicación públicos desde una perspectiva de diversidad sexual.

Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, explicó que la iniciativa busca "erradicar los estereotipos machistas y patriarcales" y recalcó que "fue fundamental el aporte del colectivo de periodistas argentinas", así como el trabajo de asesores legislativos, quienes hicieron que la iniciativa "fuera cambiando en su forma, pero no en su esencia".

"Necesitamos más mujeres contando lo que pasa y lo que nos pasa, escribiendo la información, decidiendo contenidos y determinando prioridades y maneras de decir, qué decir y cómo decirlo. No queremos que los hombres hablen por nosotras. Queremos tener voz", expresó la legisladora.

En rigor, el objetivo del proyecto aprobado es "promover la equidad" en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

Nuevos paradigmas de género: más igualdad en las diferencias

La equidad deberá aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones.

Si se sanciona, quedarán alcanzados "todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro", en los términos que establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Según el sitio Parlamentario, los servicios estatales son aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E., y estarán obligados a cumplir con lo que dispone la ley, mientras que los medios de gestión privada solo deberán cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación.

Por la igualdad de género

Otro aspecto destacado es que debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.

Sobre la iniciativa, Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, coincidió en que el proyecto fue fruto de una "construcción colectiva" y recordó que, si bien originalmente hablaba de "paridad", ese concepto "tiene que ver con una concepción binaria" y por eso se lo cambió por el de "equidad", que consideró "mucho más inclusivo".

Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) agregó que "no es que falten mujeres, y este cuello de botella no ocurre porque no seamos idóneas: hay que torcer un poco la cancha, una cancha que viene torcida ya hace muchísimos años".

AB/FF