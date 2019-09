Según una encuesta, el 27% de las personas podría cambiar su voto en octubre

Pese al contundente resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a favor del Frente de Todos, en la Casa Rosada se muestran confiados en las chances de revertir el resultado en octubre y lograr un balotaje entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y en una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano hay un dato que le permite a los dirigentes de Cambiemos mantener un atisbo de ilusión: el 27% de los votantes se mantiene abierto a rever su voto entre las primarias y octubre.

Ante la consulta, "generalmente, ¿mantiene su voto entre las PASO y las elecciones generales?", el 71% contestó afirmativamente, mientras que el 15% dijo que "a veces sí" y el 12% respondió que no.

Por otra parte, el 67% de las personas encuestadas consideró que habrá una segunda vuelta electoral, mientras que el 19% descartó esa chance.

Otra de las conclusiones a las que arribaron los encuestadores es que el 72% de la gente valora que haya un debate presidencial antes de la contienda electoral, aunque el 70% de las personas querría ver debatir a Macri y a Cristina Kirchner y solo al 11% le interesa una confrontación verbal entre el Presidente y Alberto Fernández.

Por otra parte, el 85% afirmó que, cuando tiene decidido su voto, no lo modifica a último momento. Aunque no en todos los ítems las respuestas son tan unánimes: ante la pregunta de si las PASO son importantes, el 33% respondió que sí y el 30% que no. En tanto, el 27% sostuvo que no son importantes si no hay competencia entre las listas.

El estudio fue relizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 620 casos efectivos. Dado el carácter porteño del relevamiento, también se consultó acerca de qué pasaría en las elecciones de CABA: el 81% vaticinó que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli vencerán a Matías Lammens y Gisela Marziotta.

Ante la consulta de qué pasará del otro lado de la General Paz, el 79% piensa que la fórmula encabezada por Axel Kicillof se impondrá ante María Eugenia Vidal.

El estudio completo:

JPA EA